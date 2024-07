Mi intención es ganarme la nominación presidencial para derrotar a Trump, dice Harris

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha agradecido a Joe Biden su apoyo para ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, pero ha defendido la necesidad de “ganarse” esta nominación.

I will do everything in my power to unite the Democratic Party—and unite our nation—to defeat Donald Trump and his extreme Project 2025 agenda. If you’re with me, add a donation right now. https://t.co/xpPDkCRhoZ

Harris ha prometido que hará “todo lo que esté en mi poder” para “unir al Partido Demócrata, y unir a nuestra Nación para derrotar a Donald Trump y su extremista Proyecto 2025”. “Tenemos 107 días hasta las elecciones. Juntos vamos a luchar. Y juntos vamos a vencer”, ha remachado.

El mensaje incluye además un agradecimiento a Biden “en nombre del pueblo estadounidense” por sus “décadas de servicio a nuestro país”. También destaca su “extraordinario legado sin igual en la historia estadounidense”, “por encima del de presidentes que han tenido dos mandatos”. “Es un profundo honor haber sido su Vicepresidenta, y estoy profundamente agradecida al Presidente Biden y a toda la familia Biden”, ha resaltado.

En particular ha puesto en valor la “honestidad” y la “integridad” de Biden, así como “su amor por nuestro país y por el pueblo estadounidense”. “Con este acto altruista y patriótico, el Presidente Biden está haciendo lo que ha hecho a lo largo de toda su vida de servicio: poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo lo demás”, ha recalcado.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024