Colonos denuncian falta de información ante cambios a proyecto del Estadio Azteca

Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) realizó la revisión a un par de proyectos de reconstrucción o construcción en predios que pertenecen al Estadio Azteca. Luego de revisar ambos planes, la dependencia presentó dos dictámenes, uno de presentación y otro de caducidad, con lo cual los impulsores de la remodelación del inmueble deberán presentar nuevos planes en caso de seguir interesados de continuar.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El proyecto Conjunto Estadio Azteca, el cual busca remodelar el inmueble, construir un hotel y un centro comercial de cara a la Copa del Mundo de 2026, sigue en pie pues hasta el momento no existe ningún documento o información oficial que avale que ha sido cancelado, así lo han confirmado autoridades de la Ciudad de México y activistas que se han involucrado en este proyecto.

“Un grupo de vecinos convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el proyecto se cancelaba porque lo escucharon de un funcionario que es el director de Concertación Política pero no existe ningún documento, algo escrito, nada de evidencia que diga que el proyecto se cancela”, afirmó la abogada en entrevista con SinEmbargo.

En los últimos días, vecinos de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán dieron a conocer que la Dirección General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana de la Ciudad de México les había informado sobre la cancelación del proyecto. En conferencia de prensa, Marcos Fuentes, vecino de Santa Úrsula, mencionó que el pasado 10 de agosto Juan Manuel Gutiérrez Márquez, director general de la dependencia antes citada, les informó sobre la cancelación del proyecto.

Marcos Fuentes indicó que supuestamente se había decidido cancelar el proyecto debido a que Televisa, empresa dueña del Estadio Azteca, no presentó los permisos correspondientes para la obra.

“Juan Manuel Gutiérrez Márquez, de Concertación Ciudadana, nos informa que se cancela el proyecto del Estadio Azteca porque Televisa no presentó los documentos correspondientes, de tal manera que esto ya se cancela”, dijo Marcos Fuentes ante medios de comunicación.

Ante esta situación, Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, compartió en redes sociales un video en donde se refirió al tema y confirmó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) hizo dos dictámenes, uno de no presentación y otro de caducidad, con lo cual los impulsores de la remodelación del inmueble deberán presentar nuevos proyectos en caso de seguir interesados de continuar.

“Recientemente la Seduvi, por un lado hizo un dictamen de no presentación y en otro caso, hizo un dictamen de caducidad, esto quiere decir que aquellos proyectos no serán analizados por la Seduvi. Si los impulsores de estos proyectos persisten en su interés tendrán que presentar nuevos proyectos en su caso”.

Batres reiteró que en cualquiera de los casos el gobierno capitalino velará por el respeto pleno a los derechos de acceder al agua, a la movilidad, a un medio ambiente sano de los habitantes de las colonias que circundan al Estadio Azteca.

“El Gobierno de la Ciudad va a estar trabajando en las colonias que se encuentran alrededor del Estadio Azteca atendiendo las diversas problemáticas que hay, especialmente la del agua, la de movilidad, medio ambientes así como diversos servicios sociales que tienen estas comunidades”.

Natalia Lara recalcó que a pesar de lo dicho por los vecinos y las mismas autoridades no hay información clara y precisa sobre qué modificaciones sufrió el proyecto.

“Los vecinos que hicieron la conferencia de prensa dicen que se canceló pero no tienen evidencia de ello […] Nosotros lo que estamos buscando es la información, si se ha modificado, qué se ha modificado, qué están entendiendo por remodelación, dicen que va a ser dentro de los predios de Televisa y sí, el proyecto siempre se ha planteado dentro del predio de Televisa, pero los servicios a los que va a tener acceso son servicios que deberían corresponder a todos de manera equitativa”.

En una revisión de documentos y autorizaciones realizada por este medio en el portal consultavecinal-conjuntoestadioazteca.com, se constata que la obra sigue en pie, pues varios permisos siguen en proceso de aprobación.

Natalia Lara indicó que el pasado sábado 13 de agosto vecinos de Coyoacán increparon a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la inauguración del PILARES Huayamilpas.

“Nosotros fuimos al parque Huayamilpas porque iba la Jefa de Gobierno a inaugurar un PILARES y fuimos con nuestras mantas, ahí un poco la increpamos para decirle qué estaba pasando con el proyecto y ella nos dijo que se está modificando. Nos dice que no se va a hacer un centro comercial, no obstante los documentos públicos que se pusieron a disposición de los vecinos en una página de internet tienen todos los permiso aprobados para un centro comercial, sobre todo la opinión del sistema de aguas es favorable”.

La representante legal de los vecinos aseguró que lo dicho por la mandataria capitalina no coincide con los permisos y documentos disponibles en el portal antes mencionado, pues ahí todo sigue en proceso de validación.

“Lo dicho por la Jefa de Gobierno ante nosotros no coincide con los permisos y documentación que se ha recopilado sobre el proyecto, sin embargo ella dice que se está modificando. Los vecinos que hicieron la conferencia de prensa dicen que se canceló pero no tienen evidencia de ello”.

Durante el evento, la mandataria capitalina reiteró ante los vecinos que era mentira que se fuera construir un centro comercial. Días más tarde, el 15 de agosto, durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que el proyecto no se cancelaba, sino solo había sufrido algunas modificaciones e indicó que su gobierno no autorizará nada que afecte a la comunidad.

“A los vecinos y vecinas no vamos a autorizar nada que impacte negativamente a la zona, al contrario, en todo caso va haber obras de mitigación que mejoren todo el entorno, también a los desarrolladores del Azteca entendemos que debe de tener mejoras para el Mundial del 2026. Estoy convencida de que se puede llegar a un acuerdo, a un consenso, modificando el proyecto y en eso se está trabajando”.

Claudia Sheinbaum se refirió a lo ocurrido en Huayamilpas e indicó que muchas de las preocupaciones de los vecinos como un posible aumento en el costo de servicios como el agua o el predial no tienen sustento y recalcó que si se aprueba el proyecto será para generar un beneficio para todos.

“El otro día que fui ahí Huayamilpas me decían ‘es que va a subir el predial y va subir el agua’, no, ni va subir el predial ni va subir el agua, si quieren se los firmo, no estaríamos de acuerdo ni mucho menos. Entonces, había cuestiones que decían ahí que no van con la verdad, porque a lo mejor también, sin culpar a nadie, de vecino a vecino se van dando estas informaciones que no son reales. Vamos a hacer algo donde los vecinos estén de acuerdo y al mismo tiempo que se mejore el entorno que es lo que se requiere para el Azteca. Yo estoy convencida de que se puede llegar siempre a un acuerdo transparencia, siempre que haya diálogo, información, transparencia y en eso nos está ayudando el Secretario Martí Batres y toda la Secretaría de Gobierno para poder generar los consensos necesarios”.

Finalmente, Natalia Lara reiteró sin importar cuál sea el proyecto, los vecinos están en contra de cualquier obra pues están seguros que esto generará problemas de movilidad en la zona y desabastecimiento de agua.

“Estamos más por la idea de que se deban que hacer revisiones y no se lleve a cabo ni el hotel, ni el estacionamiento, más que nada por el tema del agua, para nosotros es un claro ejemplo de que el servicio de agua va para este tipo de desarrollos y también el tema de movilidad y saturación de calles. No vemos viable ningún proyecto grande como lo está planteando Televisa, los hoteles, los desarrollos que quiere hacer se nos hace para nosotros ya sobresaturar la zona, la mayoría de los vecinos opta por la cancelación total”.

De acuerdo con la consultora Plurmarc, para la construcción del Conjunto Estadio Azteca, se tiene planeado realizar un proyecto de usos mixtos el cual consta de un centro comercial, hotel y estacionamiento, con ubicación en dos predios: Calzada de Tlalpan N° 3475 y Av. Estadio Azteca N° 42, Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El proyecto Conjunto Estadio Azteca consta de un centro comercial de cuatro niveles sobre nivel medio de banqueta con tres mezzanines, un hotel con siete niveles sobre nivel medio de banqueta, así como estacionamiento en siete niveles sobre nivel de banqueta y un sótano, con una superficie total de construcción de 323,223.25 m².

