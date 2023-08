Presidente en espera

3) “Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares. Aquí se lucha por ideales, por principios”.

Los dos primeros párrafos eran por alusiones personales, faltaba más. Ebrard acusaba que desde la casa de AMLO disparaban en su contra y no hubo manera de esquivar la acusación. Pero la tercera frase del Presidente (el “no hay cabida para ambiciosos vulgares”) es terrible en el contexto. Ebrard le dio vuelta en una entrevista posterior con el diario español El País.

–En cuanto a lo que usted señala de la Secretaría de Bienestar, ¿usted considera que se habría actuado a espaldas del Presidente? –le pregunta el reportero.

–Dudo mucho que el Presidente autorizara esas cosas. Lo conozco muy bien. Hemos trabajado juntos 24 años. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Como por? No creo que sea algo que, de alguna manera, él esté promoviendo o incentivando. Pero en esa Secretaría tienen que tener cuidado con lo que está sucediendo.

El periodista Elías Camhaji insiste específicamente sobre el término “ambiciosos vulgares”. Lee íntegro el señalamiento de AMLO. Ebrard prefiere no responder. Dice:

“Él tiene una posición en donde dice que todo el Gobierno tiene que respetar el proceso y que no tiene información de que esté sucediendo otra cosa. Y pide que Morena resuelva. Él dice: ‘Yo ni siquiera me tengo que meter en eso’. Está bien. La apelación que yo hago no es al Presidente, es a Morena. Y no veo al Presidente tomando una acción respecto al proceso. Si hubiera querido hacerlo así, ¿para qué haría una encuesta?”.

***

Para que sea carambola se necesita pegar en más de tres bandas. Es el caso.

Marcelo le pegó la semana pasada a muchas bandas y a varias pelotas y sí, ha hecho una larga carambola de pronósticos inasibles. Pero todo empieza antes, cuando abrió el juego y si abres el juego, casi siempre se apela al azar. Colocas la pelota blanca y le pegas para que rompa el triángulo. Y si tienes suerte, alguna caerá en alguno de los seis hoyos, y sigues. Es azar y algo de destreza.