“Confío en la encuesta, no en lo que hacen otras gentes”, asegura Ebrard desde Edomex

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó ayer que confía en la encuesta y en las personas, mas no en “lo que hacen otras gentes” involucradas en los equipos de la y los demás aspirantes a la candidatura presidencia de Morena.

En un mensaje a medios después de un foro ciudadano en Chalco, Estado de México, Ebrard sostuvo que confía en la encuesta como método de selección, pero no en algunas de las personas involucradas.

“Hay un grupo que le encantaría que me fuera, porque les compites, porque la gente me apoya, porque por eso están nerviosos. No me voy a ir a ningún lado”, agregó.