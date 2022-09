Moreira: Ni AMLO es dictador, ni hay militarización, ni Claudio X. es tan importante

El líder de los diputados del PRI Rubén Moreira Valdez negó que detrás de la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas haya un pacto con el Gobierno y aclaró: “no estamos votando deshacer al INE, no estamos votando subir el IVA, no estamos votando eso, no estamos votando una cosa que sea inmoral”.

Ciudad de México, 21 de de septiembre (SinEmbargo).– Rubén Moreira Valdez, coordinador de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó en entrevista que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea un dictador, que la reforma que legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 implique la militarización del país o un pacto de impunidad entre el Gobierno y el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas y mucho menos que el empresario Claudio X. González haya sido un factor tan importante en la alianza Va por México.

—¿Usted considera a Andrés Manuel López un embrión de dictador o un dictador consumado? —lo cuestionó Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que conduce junto a Álvaro Delgado en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

—No, ni una cosa ni otra. De verdad. Un problema que tiene el país es la polarización. Y todos abonamos a eso, Morena y nosotros. Y yo creo que en materia de seguridad todos tenemos que hacer un espacio para resolver el tema —respondió el exgobernador de Coahuila, quien acaba de publicar el libro Jaque mate al crimen organizado (Planeta).

Rubén Moreira indicó que “hay gente que odia a Morena y al Presidente de la República”, pero advirtió que “en política esto no puede ser así porque el odio ya es una actitud personal y esa actitud personal no puede mediar entre las solución de los problemas”. El líder de los diputados priistas sostuvo que hace unos años, por ejemplo, el Partido Acción Nacional (PAN) no hubiera dicho que no a la propuesta del tricolor de prolongar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

“Yo sé que senadores que hoy están diciendo que no (a esta reforma que se debate mañana en el pleno de la Cámara Alta) tenían la misma idea que sale de nuestra bancada de posponer cuatro años el regreso del Ejército a los cuarteles que es además darles una cobertura legal”.

Cuestionado posteriormente por Álvaro Delgado sobre el futuro de la coalición Va por México, Rubén Moreira Valdez aclaró en un primer punto que Claudio X. Gonzalez —en cuya mansión de las Lomas se fraguó el bloque opositor en marzo de 2020— “no tiene la influencia esa que se dice acá y creo que además no sería sano que la tuviera”.

“En cuanto a la alianza o a la coalición, creo que terminó teniendo éxito en términos sobre todo de diputados, y luego se trató de transformar en una coalición legislativa, pero no se le puso una ruta, incluso el señor Claudio X. alguna vez manifestó en alguna parte que ojalá fuéramos un solo partido, eso no se puede, el PRI tiene una historia y eso no se puede ni debe de ser”.

El Diputado Moreira Valdez planteó que el no haberse determinado las fronteras de la coalición en el plano legislativo es lo que tiene a la alianza Va por México en la situación en la que se encuentra, con la dirigencia del PAN, encabezada por Mako Cortés, acusando al PRI de haber incumplido los acuerdos de la Moratoria Constitucional, como ha sucedido con la iniciativa que presentó el tricolor para mantener más tiempo al Ejército en las calles.

“Esa moratoria, que no estuvieron de acuerdo los senadores que ahora están a favor de la moratoria, esa moratoria no se alimentó bien, yo la quiero entender en aquello que no haga daño a la nación, esto no hace daño a la nación. Creo que pasa un poquito por la actitud personal de Marko, un enojo tiene ahí, pero así no se construyen las cosas y es un enojo creo más bien hacia Morena, hacia el Presidente, hacia la posibilidad de construir cosas. Por parte del PRI nosotros no estaríamos porque se rompiera la alianza, pero si ellos la quieren romper es otro tema”, expresó.

—¿Usted ve que México está caminando hacia una militarización como dicen muchos? —le preguntó Alejandro Páez Varela.

—No, no va por ahí. Yo creo que el Presidente ha echado mano del Ejército para hacer cosas porque es práctico hacerlo. El Ejército nos ha ayudado en los huracanes, en los temblores, en las inundaciones y nos ha ayudado en la lucha contra el narcotráfico desde hace muchos años, recuerden la lucha contra la amapola en la sierra de Guerrero, todo eso lo hacía el Ejército, recuerden los retenes que había en la carretera, siempre se ha hecho, solo que ahora empieza esa discusión de quién tiene esa responsabilidad que yo creo es una discusión innecesaria porque al final del día los gobernadores no están enfrentado el crimen ni los alcaldes de las grandes ciudades.

—¿Este cambio de viraje que puede costarle la coalición con la derecha, con el PAN, con el PRD, ha sido interpretado también como un pacto de impunidad, este cambio a favor de políticas de Morena es un pacto para que “Alito” Moreno quede impune? —lo cuestionó a su vez Álvaro Delgado.

—A ver, pongamos qué estamos votando. Estamos votando cuatro años de prórroga del Ejército, no estamos votando deshacer al INE, no estamos votando subir el IVA, no estamos votando eso, no estamos votando una cosa que sea inmoral, estamos votando nada más es eso. Y eso nada más es porque estamos convencidos, la iniciativa es nuestra. Yolanda de la Torre la anunció un mes antes y fue público. Pero no es algo como pactar nada y si no sale, pues no sale —reviró Rubén Moreira Valdez.

Por ello, el líder de los diputados priistas llamó a los senadores del PRI, que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, crítico a la actual dirigencia tricolor, y a todos los partidos a respaldar esta reforma que, indicó, da cobertura legal al Ejército “Yo hago un llamado a los senadores para que no nos alarmemos ni nos rasguemos las vestiduras, se requiere eso, como también se requiere que los gobernadores se hagan cargo”, señaló.

El Diputado explicó que la lógica de tener una Guardia Nacional empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto porque la idea entonces era que la Policía Militar se encargara de la lucha contra el narcotráfico.

“Yo creo que (los senadores del PRI) tiene que reflexionarlo y todos tienen que reflexionarlo. El PRI ha sido un aliado del Ejército y algo que he escuchado es que va haber un golpe de estado, no lo ha habido antes, menos ahora, además esa no es la lógica de esto, el Ejército mexicano sigue otra lógica pero le tenemos que dar una cobertura. Cuando sale el Ejército siempre se enfrenta a un tema de cobertura legal”, ahondó.

El exmandatario de Coahuila manifestó su extrañeza en que algunos gobernadores no hablen sobre la importancia de la presencia en sus entidades de las Fuerzas Armadas. “Yo no digo que hablen a favor del PRI y de su iniciativa, sino no hablen sobre el tema, tiene que hablar sobre el tema. Los gobernadores cuando no empiezan su sexenio atendiendo el tema de la paz ya después no lo hacen porque tiene un costo electoral”.

Moreira Valdez también aclaró que en San Lázaro aún no hay consenso en torno a la Reforma Electoral del Presidente López Obrador, aunque reconoció que el Instituto Nacional Electoral (INE) “gasta mucho”.

“Yo no estoy diciendo que se modifique al INE, ni que se le quite autonomías, pero yo sí estoy de acuerdo que se gasta mucho y que se han creado dentro estructuras paralelas. El INE al momento en el que se le dieron atribuciones sobre los estados, el INE se ha aprovechado porque les venden asesorías a las OPLES, entonces si van a ser una elección local le tiene que pagar al INE un montón de cosas y tiene que meterse a los estándares del INE, entonces las elecciones son más caras que antes”.

En ese sentido, manifestó la urgencia de que los diferentes partidos se sienten a dialogar sobre los cambios que se requieren en esta materia.