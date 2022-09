Líder priista dice que expresidente obligaba a firmar contratos si pedían el Ejército

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, exhibió este miércoles el “chantaje” que hacía Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, pues denunció que éste obligaba a los gobernadores a firmar “contratos”, porque si no, no enviaba al Ejército a sus entidades.

“ Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos. Si no, no nos mandaba al Ejército . De ese tamaño era el chantaje que había”, reveló en entrevista con medios de comunicación justo cuando se discute en el pleno de la Cámara de Diputados la controversial iniciativa de reforma del PRI para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2029.

De acuerdo con el líder de las y los legisladores priistas, cuando él fue Gobernador de Coahuila, Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra contra el narcotráfico en su sexenio, le envió un contrato o convenio que si no era firmado, no lo apoyaría el Ejército en las tareas de seguridad del estado.

“Cuando yo inicié como Gobernador, el Presidente Felipe Calderón me mandó un contrato, un convenio, y en ese convenio se me decía que si yo no lo firmaba, no me ayudaba el Ejército. Tuve que firmar. Ahora ya no estamos en eso”, dijo.