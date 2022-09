PRI votará a favor de reforma sobre Ejército en calles: “Alito”; no fallaremos, dice

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró su apoyo a la propuesta de que el Ejército esté en las calles hasta 2029, previo a su discusión en la Cámara de Diputados.

“Hoy es un buen día para demostrar que México está por encima de todo. No le fallaremos a las familias mexicanas, a las víctimas de la violencia, a periodistas y mujeres asesinadas, a comerciantes extorsionados, a nadie que haya vivido en carne propia el terror de la inseguridad”, escribió en su cuenta de Twitter.

A pesar de que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano se oponen a la propuesta, se espera que los votos del PRI, Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) favorezcan para que ésta avance en su proceso de aprobación legislativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes la iniciativa presentada para aumentar el periodo de tiempo de permanencia de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de seguridad pública: 28 diputados de Morena, PT, PVEM y PRI votaron a favor, mientras que 11 del PAN y PRD se opusieron.

La Diputada priista Yolanda de la Torre propuso una iniciativa de reforma dentro del decreto que creó la Guardia Nacional para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028; sin embargo, ayer la Diputada Cristina Ruiz Sandoval, también del PRI, presentó una reserva en donde planteó la ampliación de un año más, cambiando la iniciativa de permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2029.

Yolanda de la Torre afirma que su propuesta “no es un pacto de impunidad” para proteger al presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, pues dijo, es necesaria la presencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública.

“¿Usted cree que Alejandro Cárdenas necesita que lo defiendan? No, él ha sido violado su proceso, sus garantías procesales, nunca va a pasar nada, nada; tampoco necesita que lo defiendan y me parece que también él ha dado evidencia pública, no estoy en ese contexto”, dijo el pasado 6 de septiembre la legisladora en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.