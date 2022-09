Gobernador de Texas pide declarar “organizaciones terroristas” a cárteles de México

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió este día una orden ejecutiva para designar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas” e instruyó al Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS) a tomar medidas inmediatas para proteger a las personas en ese estado.

La carta fue enviada al Presidente Joe Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris solicitando clasificar al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros cárteles que producen y distribuyen droga, como organizaciones terroristas federales.

I also sent a letter demanding the Biden Admin. classify Mexican drug cartels operating in Texas as terrorist organizations.

Texas is stepping up to get these gangs & deadly drugs off our streets. pic.twitter.com/nhfeVo2ESm

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 21, 2022