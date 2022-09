PAN y PRD felicitan a senadores por frenar reforma que prolonga al Ejército en calles

El PAN y el PRD reconocieron el trabajo de los senadores de oposición que se mantuvieron en contra del dictamen que extiende el tiempo de asistencia de las Fuerzas Armadas.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebraron que los legisladores de oposición se manifestaran contra la reforma constitucional que busca prolongar hasta 2028 la presencia militar en tareas de seguridad pública.

En un comunicado conjunto, el panista Marko Cortés Mendoza y el perredista Jesús Zambrano Grijalva, expresaron sus conclusiones sobre la discusión legislativa de la iniciativa que prolongaría más allá de este sexenio, “la fallida estrategia de seguridad de los abrazos y de la militarización del país”, que consistía en prorrogar un artículo constitucional, que de acuerdo con los líderes políticos, significa ir en contra de la propia Constitución.

“Los felicitamos por el deber cumplido, por resistir a las presiones y por defender a México con argumentos sólidos”.

Ambos dirigentes, evidenciaron que el bloque de contención en el Senado de la República, conformado por los Grupos Parlamentarios de oposición, contaron con los votos suficientes para evitar que se aprobara esta reforma constitucional militarista, por lo que, el Gobierno y Morena optaron por regresarla a comisiones y así ganar tiempo en su intención por conseguir los apoyos que les faltan, “mediante múltiples presiones y ofrecimientos”.

Mi reconocimiento a las y los senadores de oposición por defender a México, durante la discusión de minuta reforma constitucional a la GN. Porque resistieron a la coerción y ofrecimientos del gobierno y de Morena. Contamos con ustedes #VotoPorMéxico. https://t.co/DmERVXyRkN pic.twitter.com/q5GSd62iTE — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 21, 2022

Por ello, Cortés Mendoza y Zambrano Grijalva denunciaron públicamente que el Gobierno “no ha dudado en utilizar las instituciones del Estado de manera coercitiva, a fin de amedrentar a los legisladores. Estas prácticas vulneran totalmente la autonomía del Poder Legislativo, anulan los contrapesos institucionales e implican un golpe más a nuestro sistema democrático”.

Sin embargo, dijeron confiar “en la firmeza de las senadoras y los senadores de oposición para que, en definitiva, rechacen dicha minuta de reforma constitucional, y así blindemos nuestra democracia y garanticemos el respeto a los derechos humanos”.

“Por el bien de México, nuevamente proponemos que, en parlamento abierto y escuchando a expertos y especialistas en la materia, construyamos una verdadera estrategia y modelo de seguridad pública civil, que logre disminuir la creciente violencia e inseguridad en el país y que, como lo mandata la Constitución, en situaciones específicas pueda contar con el acompañamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos tiempo suficiente para hacerlo, ya que el plazo vence a finales de marzo del 2024”.

La minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 se regresó a las comisiones dictaminadoras, por lo que se suspendió la votación en medio de protestas de la oposición.

✅ Se regresa a las comisiones dictaminadoras la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional, para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2022

Con mayoría simple, Morena en el Senado devolvió a comisiones el dictamen, luego de que el Senador Ricardo Monreal subió a tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión, pues a Morena no le daban los números para empujar la aprobación.

“No traen los votos, no traen los votos”, gritaron los senadores de la oposición después de que Monreal propusiera ampliar el plazo de discusión.

Previamente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda formalizaron ante la Mesa Directiva la propuesta de retirar el dictamen que reforma la Constitución para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

No obstante, el documento que presentaron no contaba con la firma de todos los integrantes y presentaron uno segundo, lo cual contraviene el artículo 205 del Reglamento de la Cámara Alta, por lo que los senadores de oposición pidieron que no se le diera a trámite a la devolución a comisiones y se votara hoy mismo la reforma, situación que no ocurrió y el dictamen fue regresado a comisiones.