Claudia Sheinbaum lanza indirecta a Xóchitl Gálvez sobre acusaciones de plagio

La virtual candidata presidencial morenista aseguró en un evento realizado en Chiapas que la 4T mantiene los principios y causas a favor del pueblo.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación, del cual encabeza al ser elegida Coordinadora de los Comités de Defensa, no miente y tampoco plagia, en alusión a las acusaciones contra la Xóchitl Gálvez sobre su trabajo de titulación.

Fue durante su visita a Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, donde señaló las virtudes del movimiento que representa, entre ellas la de estar del lado del pueblo mexicano.

“De mí tengan la certeza. Llevo los principios, nuestras causas, en nuestro corazón: nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo”, afirmó ante simpatizantes la entidad sureña del país.

Antes de nuestro evento de Firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación, pasamos a desayunar unos ricos tacos de la Comisión, en Tuxtla Gutiérrez. Nos acompañaron @mario_delgado y @fernandeznorona#LaEsperanzaNosUne pic.twitter.com/utavuKvBgA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 21, 2023

Durante el evento, la virtual candidata de Morena y sus partidos aliados fimró el Segundo Acuerdo de Unidad por la Transformación, con el que se reconoció la importancia de continuar sumando esfuerzos a lo largo del país para evitar retrocesos.

“Nosotros somos otra cosa, seguimos representando la esperanza de México, la esperanza de la continuidad de la Cuarta Transformación, porque va a continuar un Gobierno del pueblo y para el pueblo, van a seguir habiendo gobiernos que piensen que primero los pobres […] lo que quiere el pueblo de México es continuar con la Cuarta Transformación”, resaltó.

Frente a diputados, diputadas, dirigentes estatales, miembros de la sociedad civil; así como, Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Carlos Molina Velasco, dirigente estatal de Morena en Chiapas, reiteró que bajo los principios de la 4T, se continuará con el fortalecimiento de los “grandes derechos” de la ciudadanía.

En Chiapas y en todo México la esperanza nos une. La transformación es amor y alegría por continuar esta gran revolución pacífica que ha iniciado con el presidente @lopezobrador_. En el Acuerdo de Unidad para la Transformación, firmaron 5 partidos políticos locales, empresarios,… pic.twitter.com/2u8MW7RYfZ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 21, 2023

“Hoy es tiempo de unidad en nuestro movimiento, hoy tenemos que caminar unidos, el pueblo unido jamás será vencido”, añadió.

En el evento también participaron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y Gerardo Fernández Noroña, Coordinador de los Voceros y Vínculo con Organizaciones Sociales y Civiles de la Defensa de la 4T.

XÓCHITL ES SEÑALADA POR PLAGIO; UNAM INICIARÁ INVESTIGACIÓN

Gálvez fue acusada de plagio en redes sociales luego de que un usuario en X compartiera un hilo en el que señaló las coincidencias en seis párrafos y una imagen en el informe de trabajo profesional de la panista, y distintas referencias que no están citadas al final en la bibliografía. La cuenta de Bernardo Escalante (@padron_09) exhibió seis párrafos idénticos del informe de trabajo profesional, una de las opciones que da la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para titularse, que no están correctamente citados en principio, y que tampoco aparecen en la bibliografía. La panista habría retomado los párrafos de una página del Gobierno federal, del medio Consumer, de un artículo de Scielo, del medio MundoHVACR, de la página Logicbus y de Wikipedia.

Ante las acusaciones y la viralización del caso en redes sociales, Gálvez dijo en el video, compartido por la periodista Azucena Uresti, que para su titulación realizó un informe de experiencia laboral, donde, dijo, presentó casos prácticos que la acreditan como ingeniera. “Lo que presenté fue un informe donde se toman unos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del Gobierno; es obvio que me estoy refiriendo al programa de cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas, y hay un párrafo por ahí, que seguramente tomé, en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”, explicó.

En respuesta a ello, la UNAM informó que solicitó tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico que se realice el análisis del texto de referencia.

En el boletín oficial, la Máxima Casa de Estudios planteó: “Ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito, correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda”.

La universidad expuso que en el oficio, emitido con fecha del 20 de septiembre de 2023, se precisa que lo anterior se lleva a cabo en apego al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La investigación ordenada por la UNAM se dio minutos después de que Gálvez Ruiz dijera: “Sí la pendejié”, al reconocer que sí plagió (copió sin citar al autor) seis párrafos para su informe de experiencia laboral que la acredita como Ingeniera en Computación, hace 13 años, en 2010.

Si bien había subido un video donde aclaró ciertas precisiones sobre el caso, publicó otra declaración donde aseguró que si tiene que presentar otro trabajo para titularse de la Ingeniería en Computación, lo haría.

Estoy lista para 256 ataques más. Ni me asusto, ni me rajo. pic.twitter.com/orMHXdNElP — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 21, 2023

“Les aclaro: no es una tesis. Es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia personal, no por un escrito. Si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, dijo.

“No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más”, agregó.