Xóchitl: Si UNAM anula mi título por plagio, haré otro trabajo para titularme (VIDEO)

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México reconoció ayer que sí plagió (copió sin citar al autor) seis párrafos para su informe de experiencia laboral que la acredita como Ingeniera en Computación.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, compartió anoche un video en el que aseguró que si tiene que presentar otro trabajo para titularse de la Ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de los señalamientos por supuesto plagio en su informe de experiencia laboral, lo haría.

“Les aclaro: no es una tesis. Es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia personal, no por un escrito. Si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, dijo.

“No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más”, agregó.

"Estoy lista para 256 ataques más. Ni me asusto, ni me rajo."

Ayer, la UNAM, presidida por el Rector Enrique Graue Wichers, informó que solicitó tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico que se realice el análisis del texto de referencia.

En el boletín oficial, la Máxima Casa de Estudios planteó: “Ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito, correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda”.

La universidad expuso que en el oficio, emitido con fecha del 20 de septiembre de 2023, se precisa que lo anterior se lleva a cabo en apego al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La investigación ordenada por la UNAM se dio minutos después de que Gálvez Ruiz dijera: “Sí la pendejié”, al reconocer que sí plagió (copió sin citar al autor) seis párrafos para su informe de experiencia laboral que la acredita como Ingeniera en Computación, hace 13 años, en 2010.

La Senadora panista ya había dicho en un video previo que tomó párrafos que no citó, y trató de minimizarlo. “El título lo obtuve por experiencia profesional, y ese título se obtiene presentando casos prácticos que acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del Programa de Cambio Climático de Gobierno, pues es obvio que estoy refiriéndome al Programa de Cambio Climático”.

LA ACUSACIÓN

Gálvez fue acusada de plagio en redes sociales luego de que un usuario en X compartiera un hilo en el que señaló las coincidencias en seis párrafos y una imagen en el informe de trabajo profesional de la panista, y distintas referencias que no están citadas al final en la bibliografía. La cuenta de Bernardo Escalante (@padron_09) exhibió seis párrafos idénticos del informe de trabajo profesional, una de las opciones que da la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para titularse, que no están correctamente citados en principio, y que tampoco aparecen en la bibliografía. La panista habría retomado los párrafos de una página del Gobierno federal, del medio Consumer, de un artículo de Scielo, del medio MundoHVACR, de la página Logicbus y de Wikipedia.

Ante las acusaciones y la viralización del caso en redes sociales, Gálvez dijo en el video, compartido por la periodista Azucena Uresti, que para su titulación realizó un informe de experiencia laboral, donde, dijo, presentó casos prácticos que la acreditan como ingeniera. “Lo que presenté fue un informe donde se toman unos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del Gobierno; es obvio que me estoy refiriendo al programa de cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas, y hay un párrafo por ahí, que seguramente tomé, en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”, explicó.