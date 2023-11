VIDEO: Un conductor de transporte público mata a ciclista de Ecobici tras arrollarla

Si bien el conductor está detenido, familiares de la víctima denuncian que buscan dejarlo libre bajo el supuesto argumento de que ella conducía la bicicleta en estado de ebriedad. “Ella iba hacia el trabajo”, señaló su hermana.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Una joven ciclista de 25 años murió este martes luego de que el conductor de un camión de transporte público la arrollara en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CdMx).

Los hechos ocurrieron esta mañana sobre avenida Chapultepec, cuando la joven de nombre Tiffany transitaba con una bicicleta de Ecobici sobre la Avenida Chapultepec, cerca con el cruce con Enrico Martínez, en la colonia Centro.

Un video proporcionado por la familia de la víctima a SinEmbargo muestra su paso por el carril designado para bicicletas cuando la unidad de la empresa COAVEO se aproxima y la arrolla.

Ecobici informó en una tarjeta informativa emitida a las pocas horas de lo ocurrido que la usuaria había sido trasladada de manera preventiva a un hospital para su atención médica. Sin embargo, horas después, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital, informó su deceso.

La hermana de la víctima comentó en una entrevista que sufrió fractura de cadera y traumatismo medular. Durante su trayecto al hospital, tuvo un fallo cardiaco, por lo que fue necesaria la aplicación de la reanimación cardio-pulmonar (RCP).

“Cuando llegaron al hospital, la metieron al quirófano […] pero salió un doctor que tenía una radiografía donde se mostró que toda su cadera estaba destrozada. En la cirugía tuvo otro paro cardíaco y ya no resistió”, agregó la familiar.

La Semovi precisó que el conductor, de 65 años y perteneciente a la Ruta 64 de la CdMx, se encuentra en calidad de detenido y será el Ministerio Público quien finque las responsabilidad conducentes.

Sin embargo, la hermana de Tiffany exigió, junto con familiares, que el sujeto siga detenido, pues denunció que por “los seguros que tiene” el conductor, existe la posibilidad de que lo dejaran libre, incluso a través de argumentar que la víctima conducía la bicicleta en estado de ebriedad.

“Queremos que este señor no salga porque nos estaban diciendo que a lo mejor podría salir libre que por eso estaban tratando, por los seguros que tiene, y que estaban incluso tratando de ver que mi hermana estaba alcoholizada, algo así, pero no. Ella iba hacia el trabajo”, añadió.

De acuerdo con la primera declaración del conductor, no se percató de que la ciclista se trasladaba por el carril confinado y la atropelló.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.