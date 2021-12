AMLO agradece al Gobierno de Israel por “ayudar” con la extradición de Tomás Zerón

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que envió una carta pidiéndole a las autoridades de ese país que “ayudaran porque esta persona, o quienes lo defendían o defienden, sostenían que por los negocios que había con empresas de Israel, por eso se le protegía allá”.

Ciudad de México, 21 dic (EFE).– El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este martes al Gobierno de Israel por “ayudar” con la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa.

“Fue muy sensible el Gobierno de Israel a la petición porque estamos hablando de violación de derechos humanos, de tortura, entonces me mandaron a decir, me escribieron que iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

México anunció desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Pero el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición y The New York Times publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.

Ante esta situación, López Obrador reveló en octubre el contenido de una carta que envió al Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar la extradición de Zerón.

“Yo envié una carta pidiéndoles que nos ayudaran porque esta persona, o quienes lo defendían o defienden, sostenían que por los negocios que había con empresas de Israel, por eso se le protegía allá y que no íbamos nosotros a hacer justicia, y se trata del caso de Ayotzinapa”, recordó este martes.

El Presidente reiteró “su compromiso” por resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el sur de México.

El Gobierno de Peña Nieto promovió la “verdad histórica” que señalaba que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.

Zerón se considera uno de los autores clave de dicha versión, cuestionada por familiares y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

“Sentí que era importante que se conociera sobre el tema, que no quedara en autoridades intermedias, sino que las máximas autoridades de Israel supieran de qué se trataba y afortunadamente fue buena la respuesta”, indicó López Obrador.

El mandatario mexicano rechazó dar más detalles del caso o de la extradición de Zerón al argumentar que eso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Vamos a esperar, ya se está haciendo el trámite con todo el procedimiento legal, se le está dando seguimiento, pero hay disposición del Gobierno de Israel de ayudar”, manifestó.