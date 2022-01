“Sano y salvo”: Beatriz Gutiérrez Müller publica FOTOS con AMLO tras su cateterismo

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje de tranquilidad luego de que el mandatario mexicano fuera sometido a un cateterismo este fin de semana, del cual salió sin problemas y de buena salud.

Adjunto con el mensaje, Gutiérrez Müller publicó tres fotos acompañado de López Obrador. En una, el Presidente se encuentra sentado en su escritorio y ella lo abraza y le da un beso en la mejilla.

En otra de las fotos, se ve a la pareja presidencial viajando presumiblemente de regreso a Palacio Nacional, donde vive y despacha López Obrador y a donde volvieron este sábado luego de la intervención.

En la tercera foto, Gutiérrez Müller no se muestra en pantalla, pues toma un momento en el que el mandatario mexicano se encuentra mandando un mensaje a través de sus propias redes sociales, para informar sobre su estado de salud.

López Obrador informó hoy que acudió al Hospital Central Militar para que le realizaran un cateterismo y confirmó que se encuentra bien de salud, por lo que fue dado de alta y ya está de regreso en Palacio Nacional. Sin embargo, preocupado por el estado del país, afirmó que tiene un testamento político en caso de que algo le llegue a pasar.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo informó que ya salió del nosocomio luego de que los médicos decidieron hacerle un cateterismo, y a pesar de que estaba todo programado para llevarlo a cabo en días anteriores, tuvo que esperar porque dio positivo a COVID-19.

Además, resaltó que debido a que hace ocho años le dio un infarto, se somete periódicamente a revisiones médicas y toma medicamentos para mantener controlada la presión arterial.

“Informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias y el corazón, todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto, y desde entonces periódicamente me estoy checando, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días”, expuso en dicho video.