“Otoniel”, exlíder del Clan del Golfo, se declara culpable de narcotráfico en EU

Los Ángeles, 22 de enero (La Opinión).– El colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, y quien fuera líder del Clan del Golfo, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan en Estados Unidos, a donde fue extraditado luego de su captura en octubre de 2021.

De acuerdo con los registros en la corte federal de Brooklyn, el líder criminal planea cambiar su declaración, ya que el 5 de mayo de 2022 no reconoció las acusaciones en su contra.

Tras esta nueva decisión, la Jueza Dora Lizette Irizarry, que preside el proceso contra el capo colombiano, convocó una audiencia para el próximo 25 de enero en la que está previsto que “Otoniel” reconozca su culpabilidad en el delito de introducir ilegalmente cocaína en Estados Unidos, y de que el caso sea trasladado a la corte Este de Nueva York, donde comparecerá el próximo miércoles, según reveló EFE.

Just in: Dairo Antonio Usuga aka Otoniel, former leader of Colombia's Clan del Golfo, plans to plead guilty next week in Brooklyn federal court.

He was extradited to the US last May to face drug trafficking charges. pic.twitter.com/0gusoDmsbb

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 20, 2023