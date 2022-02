Héctor Herrera acepta que es “difícil de asimilar” ser suplente en Atlético de Madrid

Ciudad de México, 22 de febrero (ASMéxico/EFE).- Este miércoles, el cuadro del Atlético de Madrid volverá a la actividad y lo hará enfrentando al Manchester United en la UEFA Champions League. Uno de los jugadores que no ha tenido muchos minutos en la presente campaña es Héctor Herrera, quien se encuentra decepcionado por la falta de actividad.

En entrevista para EFE, el canterano de los Tuzos del Pachuca aseguró que siempre está dispuesto a entrar a la cancha, pero la decisión final la tiene el estratega Diego Pablo Simeone. “Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad para poderla aprovechar”, comentó.

“La verdad es que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Y yo, de verdad que en casa con mi mujer también hablo muchísimo de ese tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estar participando, que no te toman en cuenta . Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad es que estoy muy tranquilo”, explicó.