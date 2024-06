De la Fuente: Secretario zedillista, Rector de UNAM, Embajador y hoy alfil de Claudia

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– Con una visión internacional, progresista y científica, el médico psiquiatra Juan Ramón de la Fuente Ramírez fue designado por la Presidenta electa Claudia Sheinbaum como el coordinador de los trabajos de transición rumbo al 1 de octubre, así como gestionó los más de 400 “Diálogos por la Transformación” durante su campaña.

De la Fuente, exsecretario de Salud con Ernesto Zedillo y exrector de la UNAM durante la represión policiaca contra la huelga del 99, ha estado cerca de la denominada Cuarta Transformación al menos desde 2011, cuando el entonces candidato perredista Andrés Manuel López Obrador lo designó como su posible Secretario de Educación.

Durante su carrera ha mostrado estar a favor del aborto, del matrimonio homoparental y de la legalización de la mariguana. En 2018, ya como Presidente electo con Morena, lo propuso como Embajador de México ante Naciones Unidas (ONU), cargo que ocupó hasta el 2023. Ahora, es uno de los principales brazos derechos de la Dra. Sheinbaum, con quien comparte el tener una formación científica, universitaria y política.

Para Tatiana Clouthier, quien lo ha visto desde la transición de Gobierno en 2018 y recientemente coordinando los “Diálogos por la Transformación”, sería “extraordinario” que forme parte del próximo gabinete federal que se informará la siguiente semana, ya que tiene una gran habilidad para ser firme y poner los puntos sobre las íes.

“Es un hombre reconocido internacionalmente por haber dirigido la institución que dirigió y luego tiene un perfil muy interesante porque es psiquiatra, conoce a los seres humanos de una manera muy importante”, aseveró la vocera de la campaña de Sheinbaum Pardo.

“En la campaña me tocó verlo operar en la coordinación de toda esta gente tan importante que manejó los ‘Diálogos por la Transformación’ y la gran vinculación que tuvo para comunicar de forma respetuosa, sin embargo enérgica y siempre tendiendo puentes. Tiene una habilidad muy importante para ser firme, diciendo y poniendo los puntos sobres las íes, sin embargo, sin romper la liga”, agregó quien también estuvo en la campaña de López Obrador hace más de cinco años.

Para este Close Up, se pidió una entrevista con el Dr. De la Fuente, pero el equipo de enlace aseguró que por el momento no está dando. Hace unos días en entrevista con Carmen Aristegui, periodista que en 2018 presentó su libro La sociedad dolida, aseveró:

“Mi responsabilidad no es una transición para atrás, yo lo que estoy viendo es la transición para adelante. A mí lo que me toca y el equipo que se va configurar y lo que quiere la Dra. Sheinbaum es cómo en estos cuatro meses podemos generar las mejores condiciones posibles para que el 1 de octubre el nuevo Gobierno entre en funciones y pueda empezar a ejecutar sus planes y programas que son públicos; no hay sorpresa”.