No es creíble que no supiera de García Luna; debe investigarse a expresidente, exigen

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Genaro García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos de haber aceptado sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa que decía combatir como Secretario de Seguridad Pública, una situación que fue denunciada por militares, policías, activistas e incluso la Iglesia al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ha insistido que nunca tuvo conocimiento de esta colusión por la que su mano derecha podría ser condenado a cadena perpetua.

El General en retiro Tomás Ángeles Dauahare declaró a su vez a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que el 9 de mayo de 2007 él advirtió a Felipe Calderón Hinojosa sobre los vínculos que tenía su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado.

“Yo se lo advertí porque ya había seis años (previos con señalamientos), los seis que estuvo en la Policía Judicial Federal primero, que después se convirtió en la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), ya había una serie de comisión de delitos de parte de él. El 9 mayo de 2007 que le informé eso al Presidente Felipe Calderón ya había el antecedente de seis años atrás, sí le advertí puntualmente”, comentó.

Ángeles Dauahare apuntó que de haber sido atendidas sus alertas sobre García Luna se hubiera evitado el derramamiento de sangre que propició la “guerra” declarada por el entonces Presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico.

“La estrategia que se siguió es una idea de García Luna, desde luego influenciado por otros intereses externos a México. Yo creo que sí se hubiera evitado ese baño de sangre, esa declaración de guerra que no nos condujo a nada, la declaración de guerra es más grave de lo que pensamos porque declararle la guerra a un grupo de delincuentes es ubicarlos en el marco de los protocolos de Ginebra que se refiere a conflictos armados de carácter no internacional y darle la jerarquía de beligerantes a unos delincuentes, malo, muy malo eso. El segundo punto es que el Ejército no estaba organizado, adiestrado ni equipado para actuar como Policía Federal. El otro punto, el contacto con la sociedad civil nos iba a ser violadores de los derechos humanos, también nos iba a ser proclives a la corrupción”, precisó.

El exsecretario de Seguridad Pública mexicano fue declarado culpable de cargos que incluyen participar en una empresa criminal continua, la cual conlleva una sentencia potencial de entre 20 años y cadena perpetua. También fue declarado culpable de otros cargos, como distribución de cocaína y asociación delictuosa para traficar cocaína. La audiencia de sentencia está prevista para el 27 de junio.

El expresidente Calderón guardó silencio por horas hasta que en la noche del martes difundió un largo texto en la que dijo que esta resolución “no demerita” su guerra contra el narcotráfico y por el contrario acusó que “la decisión (de un jurado estadounidense) está siendo ya usada para atacarme”. En el oficio, Felipe Calderón no asume ninguna responsabilidad por haber mantenido a García Luna como Secretario pese a las diferentes alertas que le hicieron sobre su “súper policía”.

Para José Antonio Ortega, un abogado que conoció a García Luna y que se ha desempeñado al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, debe investigar al expresidente Calderón también por estos hechos.

“Tiene que investigarlo, (a Felipe Calderón) ahorita no se ha hecho la investigación y esperamos que la autoridad mexicana lo haga, es lo menos que puede hacer con la lección que nos están dando los tribunales norteamericanos”, expresó en entrevista. “(Los demás implicados en el caso de Genaro García Luna) tienen que ser investigados y castigados y si no pueden mandarlos a los Estados Unidos, que lo hagan aquí en México. (Ese país) nos está demostrando cómo”.

García Luna fue un servidor público que inició su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Después lideró la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) desde donde se catapultó a la Secretaría de Seguridad Pública. En esta posición relegó a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico y tuvo bajo su poder a medios y a las principales agencias de seguridad. Además amasó una fortuna que al menos en México está bajo investigación y que su esposa ha señalado que fue construida con sus ingresos como funcionario, con pequeños negocios y créditos bancarios.

La Fiscalía construyó el caso en contra de García Luna a partir de los testimonios de líderes criminales como Sergio Villarreal, “El Grande”; Oscar Nava Valencia “El Lobo”, y Jesús “El Rey” Zambada, quienes pese a no haber mantenido contacto en años coincidieron en su relato sobre cómo encuentros clandestinos en los que aseguran haber visto al Secretario de Seguridad, los millones de dólares que le pagaron en sobornos y la manera en la que, a cambio, tuvieron su ayuda para traficar drogas.

Estas pruebas fueron suficientes para llegar a un veredicto después de 16 horas de deliberación.

En un comunicado de prensa, el Fiscal Breon Peace de la Corte Federal Del Distrito Este de Nueva York expresó: “García Luna, que alguna vez estuvo en la cúspide de la Seguridad Pública en México, ahora vivirá el resto de sus días como un reconocido traidor a su Patria y a los funcionarios honestos de la Seguridad Pública que arriesgaron sus vidas para desmantelar cárteles de drogas”.

Por su parte, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que el juicio de García Luna es una muestra de que la Agencia antidrogas “no parará por nada” en su persecución contra funcionarios públicos que se involucren en el tráfico de drogas y la violencia que ocasionen los mismos. “Esto debe de mandar un mensaje claro a todos los líderes políticos alrededor del mundo que utilizan sus posiciones para alentar al crimen organizado transnacional, de que la DEA perseguirá incansablemente a los individuos y a las organizaciones que impacten negativamente a la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de sus ciudadanos”, sentenció.

Jorge Lara, abogado internacionalista y profesor de la Universidad de Derechos de la UNAM expresó que el fallo contra García Luna demuestra que “la justicia norteamericana es funcional, porque el fallo viene de una investigación muy tardía”. Además, destacó que lo más importante es el mensaje de que México “tiene que aprender lecciones para que en el futuro esto no ocurra”.

El experto destacó que en el proceso la defensa del exsecretario de seguridad “tendrá que hacer sus valoraciones para ver si hay elementos de apelación”. Para el especialista, contrario a lo que consideró Javier Herrera, es complicado que en esta etapa del proceso Genaro García Luna pueda tener elementos para declarar contra Felipe Calderón.

En tanto, la académica Guadalupe Correa apuntó también en entrevista que el juicio no dio mayores sorpresas, ni información nueva a lo que ya se sabía y se había ventilado en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Además indicó que el proceso que enfrentó García Luna en Estados Unidos sólo abona a la narrativa de ese país que los cárteles mexicanos son los villanos y que están apoyados por las autoridades.

“Creo que es un sueño de muchos de nosotros, pero cuál es la investigación que se está realizando que vincule directamente a Felipe Calderón Hinojosa con el actuar de su mano derecha en temas de seguridad. No conozco de una investigación llevada a cabo en México y de ninguna investigación llevada a cabo en los Estados Unidos”, comentó Correa. “Su nombre apareció en el juicio, pero eso no quiere decir nada, pero si no hay investigación, si no está en el banquillo de los acusas no va a suceder nada y no creo que vaya a suceder nada”.