¿Qué sigue para García Luna luego de ser declarado culpable por un jurado de EU?

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– Pese a que Genaro García Luna fue declarado culpable en la Corte de Nueva York, su proceso aún no ha terminado en Estados Unidos, ya que en unos días el Juez detallará la decisión dada esta tarde, además de que será hasta dentro de cinco meses que se infomará el tiempo de sentencia que debe cumplir el exfuncionario mexicano.

Hasta el 27 de junio de 2023, el Juez Brian Cogan dictará la sentencia definitiva de prisión contra García Luna, quien permanecerá preso en una cárcel de la ciudad de Nueva York, mientras se conoce su condenatoria.

García Luna podría ser condenado a cadena perpetua o a una pena mínima de 20 años de prisión.

Sin embargo, la defensa del exfuncionario en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, encabezada por el abogado César de Castro, podrá impugnar el veredicto del jurado ante un Tribunal de Apelación, que determinará sobre el asunto.

García Luna fue encontrado culpable de colaborar con los cárteles de la droga mientras era el Secretario de Seguridad Pública del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, determinó este martes el jurado de 12 personas que deliberó desde el jueves pasado y que encontró la evidencia suficiente para responsabilizar al “súper policía” mexicano de los cinco cargos que pesaban en su contra.

The verdict is in: Genaro Garcia Luna is guilty on all counts.

— US Attorney EDNY (@EDNYnews) February 21, 2023