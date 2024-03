Más de 33 mil personas han huido de Haití en 13 días de violencia, reporta la ONU

Puerto Príncipe, 22 de marzo (AP).- Más de 33 mil personas han huido de la capital de Haití en casi dos semanas, al tiempo que las pandillas continúan saqueando casas y atacando instituciones del Estado, de acuerdo con un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

La mayoría de los desplazados se ha trasladado a la región sur de Haití, que en general, es más pacífica en comparación con Puerto Príncipe, cuya población se calcula en tres millones y sigue paralizada en gran medida por la violencia de pandillas.

“Los ataques y la inseguridad generalizada empujan a cada vez más personas a salir de la capital para encontrar refugio en las provincias, arriesgándose a pasar por las rutas controladas por las pandillas”, afirmó la OIM la noche del jueves en su informe.

En la capital de Haití 🇭🇹 Puerto Príncipe sin dudas hay muerte y caos, extranjeros huyen por sus vidas como muestra el primer video, mientras que en el resto de Haití la vida sigue su rumbo normal.

