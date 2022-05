Kourtney Kardashian y Travis Barker vuelven a casarse, ahora en un castillo en Italia

La pareja organizó un largo festejo, con castillo incluido, para celebrar su unión; ahora sí estuvo presente todo el clan Kardashian.

Por Aida Cortés

Coahuila, 22 de mayo (Vanguardia).- Tan sólo una semana después de casarse en Santa Bárbara, California, evento que muchos consideraron muy solitario, ya que Kourtney y Travis Barker, una de las parejas más famosas de Hollywood, no estuvieron acompañados del famoso clan Kardashian.

Ahora, el matrimonio ha viajado hasta Italia para casarse en un castillo y ofrecer la fiesta definitiva, que comenzó en la noche del viernes y continuó hasta el sábado. El evento tuvo un almuerzo preboda en Portofino, donde los invitados llegaron a bordo de una lancha, con algunos looks que dieron mucho de que hablar.

Con un look transgresor, la feliz pareja llegó al almuerzo luciendo un color negro en sus atuendos, ella vistiendo un vestido corto ajustado de tirantes con escote de la firma italiana Dolce & Gabbana que en la parte del abdomen se apreciaba el icono religioso de una virgen, mientras que el novio optó por una especie de túnica negra con un collar de eslabones de cadenas metalizadas y sus tradicionales gafas de sol cuadradas.

El tercer “si quiero”. Cabe resaltar, que esta es la tercera vez que Kourtney y Travis dan el “sí”, la primera ocasión fue en la ciudad de los casinos, Las Vegas, en una intima ceremonia que luego compartieron con sus seguidores, con un hombre disfrazado de Elvis como maestro de ceremonias. Aunque el momento fue muy divertido según las fotografías, la unión no tuvo validez legal, por lo que, la estrella de “Keeping Up with the Kardashian” decidió casarse con el músico “con todas las de la ley” el pasado 15 de mayo en los Juzgados de Santa Bárbara.

Este sería el primer matrimonio para la empresaria, ya que a pesar de estar en una relación por muchos años con su expareja Scott Disick y padre de sus tres hijos Mason, Penélope y Reign, de 12, nueve, y siete años respectivamente, la polémica pareja nunca llegó al altar.

Por su parte, para Travis este es su tercer matrimonio. El músico se casó por primera vez con Melissa Kennedy en 2001, pero su relación no duró mucho y en 2004 contrajo nupcias con Shanna Moakler, con quien estuvo seis años.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.