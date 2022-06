¿Quién es “El Chueco”, líder del Cártel de Sinaloa en Urique y asesino de jesuitas?

“El Chueco” tiene una orden de aprehensión en su contra desde el 2018 por el homicidio de un turista estadounidense.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Autoridades locales y federales activaron una cédula de búsqueda para José “N”, alias “El Chueco”, por el delito de homicidio calificado a dos sacerdotes jusuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua, el pasado lunes 20 de junio.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió un comunicado en el que señaló que “se trata del presunto responsable de los asesinatos de dos sacerdotes y un guía de turistas, así como del secuestro de cuatro personas”.

Extraoficialmente pobladores dicen que sí fue él quien se los llevó, después de que cuestionó a uno de los sacerdotes por darle los santos óleos al civil lesionado.

José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, líder criminal en la región de la sierra Tarahumara de Chihuahua, estuvo cerca de una hora conversando con el sacerdote Jesús Reyes, luego de haber asesinado a los jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y un guía de turistas en una iglesia de Cerocahui.

Fue el sacerdote jesuita, Javier “El Pato” Ávila, quien reveló que ‘El Chueco’ incluso pidió perdón al sacerdote Reyes por los asesinatos de los jesuitas, pero después se llevó los cuerpos de los religiosos y del guía de turistas, identificado como Pedro Eliodoro P. G.

En 2018, “El Chueco” se vio involucrado en el homicidio del turista Patrick Braxton Andrews, un joven estadounidense se encontraba de viaje por la Sierra de Chihuahua del que no se supo más, según lo reportaron sus familiares, quienes reunieron a un grupo entre 20 y 30 personas a buscarlo en la Urique.

Asimismo en 2019, fue encontrado sin vida el activista Cruz Soto Caraveo, luego de haber sido reportado como desaparecido seis días antes. El asesinato también de Soto también está atribuido a “El Checo”, sin embargo, la orden de aprehensión sólo incluye la del joven estadounidense.

El activista desapareció el pasado 12 de octubre de 2019, en Chihuahua. Se iba a reunir con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la localidad de Témoris, municipio de Guazapares, sin embargo no llegó.

Soto Caraveo se encontraba desplazado desde el 2014, luego de recibir amenazas por parte del integrantes del crimen organizado que controlan la zona de Monterde.

“El Chueco”, también identifican como “El Paletas”, es un joven de 30 años, quien de acuerdo con los informes de la Fiscalía General del Estado, es el líder operador de Los Salazar de la plaza de Urique, e importante criminal en la Sierra Tarahumara.

Asimismo, su brazo derecho o segundo al mando, según la investigación de las autoridades, es su hermano mayor Leonardo P.G., a quien apodan “El Cinco”, y su personal de confianza y pistoleros los dirige un sujeto a quien apodan “El Macaco”.

La Fiscalía General del Estado cuenta con información sobre que varios miembros de la familia de José “N” se encuentran cooperando para el grupo criminal, incluso otro primo de nombre Baudencio P. cubre la zona que corresponde a Tubares, en los límites entre Chihuahua y Sinaloa.

#SSPCInforma📢

Por el delito de homicidio calificado ocurrido en Cerocahui, #Chihuahua, se emite cédula de búsqueda y localización de José “N”, alias "El Chueco". Para denuncia anónima, llamar al #089☎️

Más información en:

➡️https://t.co/0CuMV7QWoU#JuntosConstruimosLaPaz🕊️ pic.twitter.com/IevcD20Ud7 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 22, 2022

En el centro de Urique se encuentra otro hombre a quien identifican como Jesús Abel G., aparentemente también familiar del presunto líder criminal, quien mantiene su operación en el tema del tráfico de droga y recolección de la distribución que se hace en la zona occidente de la entidad.

De acuerdo con las investigaciones de la SSPC, a “El Chueco” se le ha visto en las regiones de Cerocahui, Bahuichivo, Porochi, Poblado Rodeo y Urique, en Chihuahua.

La SSPC invitó a la población de compartir cualquier información relacionada al sujeto implicado, a través del número 089 Denuncia Anónima.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este miércoles que fue un sacerdote el que identificó al presunto asesino de los dos jesuitas y el guía de turistas. Además, informó que el sujeto señalado tiene una orden de aprehensión en su contra desde el 2018 por el homicidio de un turista estadounidense.

Desde Palacio Nacional, destacó que lo más importante es hallar los cuerpos de las víctimas, los cuales fueron sustraídos por personas armadas. “Ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables. El caso lo lleva la Fiscalía del estado de Chihuahua, el proceso judicial, pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables”.

Además, reveló que hay dos personas desaparecidas luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, y detalló que entre las personas no localizadas se encuentra la esposa de una de las víctimas que fue asesinada a balazos por sujetos armados.

-Con información de Vanguardia