Sacerdote identificó al asesino de jesuitas: AMLO; tiene orden de captura desde 2018

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este miércoles que fue un sacerdote el que identificó al presunto asesino de dos jesuitas y un guía de turistas en Urique, Chihuahua. Además, informó que el sujeto señalado tiene una orden de aprehensión en su contra desde el 2018 por el homicidio de un turista estadounidense.

López Obrador reiteró que ya se tiene identificado al presunto homicida, por lo que van a continuar las investigaciones. “También está haciendo lo que le corresponde el Gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa”, anunció.

Desde Palacio Nacional, destacó que lo más importante es hallar los cuerpos de las víctimas, los cuales fueron sustraídos por personas armadas. “Ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables. El caso lo lleva la Fiscalía del estado de Chihuahua, el proceso judicial, pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables”.

De acuerdo con el reporte más reciente del Jefe del Ejecutivo federal, dos religiosos y un civil fueron asesinados el lunes pasado al interior de un templo, y todavía permanecen “dos personas desaparecidas, entre ellas, una señora, la esposa de una de las víctimas”.

Sin embargo, el político tabasqueño fue cuestionado por más detalles del caso. “Se habla de cuatro o seis, incluidos los tres que se consideran que fueron asesinados”, comentó respecto a la cifra de personas que son buscadas.

“Había una niña, parece, y la liberaron. Vamos a esperar la investigación porque si no, no se ayuda, no se da la información adecuada. Estamos trabajando allá. Está la Secretaría de la Defensa y hay elementos suficientes del Gobierno federal. Vamos a tener resultados”, confió.