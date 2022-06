Chertorivski se destapa como candidato de MC a Jefe de Gobierno de la CdMx en 2024

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- El Diputado federal Salomón Chertorivski se destapó este miércoles como aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 2024.

“Desde hace muchos años yo me he preparado con toda certeza, con toda claridad para poder gobernar esta ciudad, sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo… Lo que sería mi aspiración de una buena contienda en el 2024, son contiendas de proyectos, de propuestas de ideas, no de adjetivos, no de calumnias, así que con seriedad a quien este enfrente a contrastar lo que tiene que contrastarse”, dijo Chertorivski en entrevista con medios.