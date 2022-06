“No denosté a ninguna mujer”: exlíder de Morena en Querétaro, expulsado del partido

El exmorenista Ángel Balderas Puga aseguró que nunca cometió violencia política de género y afirmó que su expulsión del partido fue orquestada por el grupo encabezado por la excandidata a Gobernadora Celia Maya García; el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal Morena, Jesús Méndez, y la consejera estatal del partido Carmen Gómez Ortega.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Ángel Balderas Puga, expresidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro, quien fue destituido y expulsado del partido luego de ser acusado por ejercer violencia política de género, rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no insultó ni denostó a ninguna mujer.

“Yo no insulté a nadie, no se denostó a una mujer por ser mujer”, dijo el también profesor de matemáticas en la Universidad Autónoma de Querétaro en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El pasado 19 de junio, la Comisión de Honor y Justicia de Morena anunció la destitución de Balderas Puga de la presidencia del consejo del partido en Querétaro, en respuesta a una denuncia presentada por Frida González Loyola Acosta, excandidata a Diputada local por el Distrito I de Querétaro. El exdirienge también fue expulsado.

Mauricio Ruiz Olaes, dirigente estatal de Morena en Querétaro, indicó que esta resolución impide que Ángel Balderas Puga pueda ser candidato a algún cargo en el 2024.

Ante esta situación, Balderas Puga aseguró que los señalamientos en su contra se remontan a abril de 2021 cuando se pronunció en contra de la candidatura de Frida González Loyola, hija de Pablo González Loyola, dirigente de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto.

“Esa es la violencia de género, el haberme referido a una persona desconocida en términos de una relación de parentesco sin haber mencionado su nombre porque si hubiera mencionado su nombre no hubiera habido acusación de invisibilización”.

El exdirigente de Morena en Querétaro indicó que fue acusado de “invisibilización” por la denunciante y afirmó que ella no presentó su denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido debido a que no estaba afiliada

“En abril del año pasado yo fui acusado de invisibilización, esta fue la acusación ante un tribunal, invisibilización. No fue ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la sencilla razón de que la persona que me acusa no está afiliada a Morena, me acusó en tribunales de invisibilización. Yo quisiera pues que el Tribunal demostrara que hubo invisibilización”.

Balderas Puga recalcó que nunca cometió violencia política de género y afirmó que su expulsión del partido fue orquestada por el grupo encabezado por la excandidata a gobernadora por Morena Celia Maya García; el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, Jesús Méndez, y la consejera estatal del partido Carmen Gómez Ortega.

“No tienen elementos por una razón muy sencilla, hay dos preguntas que son claves, que nos tenemos que preguntar. Pregunta número uno ¿de qué se me acusó en abril del año pasado? Pregunta número dos: ¿En qué consistió una supuesta violencia de género? Porque es muy curioso que sin conocer el caso me quieran presentar a mí como si yo hubiera insultado a un grupo de mujeres, como si hubiera sobajado su capacidad, lo cual es tontamente falso”.

Finalmente, Ángel Balderas Puga confirmó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su destitución como presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro y su expulsión como militante.