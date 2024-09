La candidata presidencial demócrata logra respaldo de 700 exaltos mandos de seguridad

Una organización que integra a más de 700 exmandos militares y exfuncionarios de seguridad nacional advierten del peligro de Trump y apoyan a Kamala Harris.

Por Jesús García

Los Ángeles, 22 de septiembre (LaOpinión).- Una coalición bipartidista de más de 700 exaltos mandos militares y exfuncionarios de seguridad nacional expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de la Vicepresidenta Kamala Harris.

“Somos republicanos, demócratas e independientes. Somos leales a los ideales de nuestra nación –como la libertad, la democracia y el estado de derecho– no a un individuo o partido”, dice la carta hecha pública este domingo y compartida a este diario. “No estamos de acuerdo en todo, pero todos nos adherimos a dos principios fundamentales. En primer lugar, creemos que la seguridad nacional de Estados Unidos requiere un comandante en jefe serio y capaz. En segundo lugar, creemos que la democracia estadounidense es invaluable. […] Por eso los abajo firmantes apoyamos con orgullo a Kamala Harris para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos”.

La National Security Leaders for America (NSL4A) integra a generales, almirantes, suboficiales superiores, embajadores y altos funcionarios civiles de seguridad nacional retirados.

“Como líderes que han servido a nuestra nación al más alto nivel, trabajando de manera apolítica en administraciones tanto republicanas como demócratas, conocemos de primera mano los riesgos a la seguridad nacional que podría representar una posible presidencia de Donald Trump, tanto dentro de los EU. como en el extranjero”, indicaron los exfuncionarios en un mensaje conjunto.

Destacaron la importancia del voto hispano o latino en las elecciones y la importancia de que conozcan los riesgos para esta población si el exmandatario Trump llega a la presidencia.

“Creemos además que los hispanohablantes que votarán en las elecciones de noviembre deben tener toda la información sobre el daño que una presidencia de Trump podría hacer a los hispanos en los Estados Unidos, así como a nuestras alianzas en todo el mundo”, acotaron.

El respaldo de la asociación a la campaña Harris-Walz destaca la voz de personajes que fueron altos líderes de seguridad nacional, incluidos más de 230 generales y oficiales de bandera, 15 generales y almirantes retirados de cuatro estrellas, 10 secretarios del gabinete, 10 secretarios de servicios y 148 embajadores.

La carta advierte sobre aspectos del expresidente Trump, utilizando sus propias palabras sobre la democracia.

“El Sr. Trump amenaza nuestro sistema democrático; él mismo lo ha dicho. Ha pedido la ‘terminación’ de partes de la Constitución. Dijo que quiere ser un ‘dictador’, y su aclaración de que solo sería un dictador por un día no es tranquilizadora. Ha minado la fe en nuestras elecciones al repetir mentiras, sin pruebas, de ‘millones’ de votos fraudulentos”, dice la carta. “[Trump] no ha mostrado remordimiento por intentar anular las elecciones de 2020 el 6 de enero, promete perdonar a los culpables y deja claro que no respetará los resultados de las elecciones de 2024 si pierde de nuevo”.

La carta incluye decenas de firmas de exfuncionarios enfocados a la seguridad nacional, incluido el presidente de la organización, el Contralmirante Michael E. Smith, USN, quien está retirado.

Los exfuncionariso acusan a Trump de ser “impulsivo” y estar “mal informado”, además de alabar a “dictadores adversarios” de EE.UU. como al presidente de China, Xi Jinping, al de Corea del Norte, Kim Jung Un y al presidente ruso Vladimir Putin.

“La vicepresidenta Harris ha demostrado ser una líder eficaz, capaz de promover los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos”, indican. “Ella entiende la realidad de la disuasión militar estadounidense, prometiendo preservar el estatus del ejército estadounidense como la fuerza más ‘letal’ en el mundo”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.