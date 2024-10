ENTREVISTA ¬ Ministro Ortiz se plegó a intereses extranjeros: Presidente de Diputados

En entrevista con “Los Periodistas” Sergio Gutiérrez Luna criticó el hecho de que el Ministro Ortiz Mena tratara de demeritar la Reforma al Poder Judicial desde otro país y en una universidad que representa el elitismo.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es un “malinchista” que se plegó a intereses extranjeros luego de que este se burlara durante un evento realizado en la Universidad de Harvard de los requisitos para la elección de jueces, magistrados y ministros en México.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Diputado de Morena aseguró que las declaraciones de Ortiz Mena demuestran la visión que tienen en el extranjero de México.

“Es de un malinchismo tener que ir a plegarse a intereses extranjeros con esta concepción que han tenido desde el principio. Ellos no conciben que nosotros estemos innovando. Lo que decían los detractores desde el principio es que no habían experiencias internacionales y que por lo tanto no lo podíamos hacer. ¿No podemos ser nosotros pioneros en algo? ¿No podemos crear algo que otros países nos sigan y seamos modelo?”.

Gutiérrez Luna criticó el hecho de que el Ministro Ortiz Mena tratara de demeritar la Reforma al Poder Judicial desde otro país y en una universidad que representa el elitismo. “Ir a un país extranjero, a una escuela que representa algo que justamente estamos tratando de diluir para agarrar una comparsa o sentirse bien de ir a señalar eso, yo creo que a los ministros les hace falta ir a Ecatepec, a Chalco, a Palenque, a Progreso, a Chihuahua a hablar con la gente, a ver qué opina la gente, en Harvard viven en otra realidad que no necesariamente es la realidad de México y muchos lugares del país”.

En días pasados se difundió un video de un evento en la Escuela de Derecho de Harvard, en donde el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que los requisitos para la elección del Poder Judicial son tener un promedio de 3 y cinco cartas de recomendaciones de vecinos, lo que desató risas de los presentes.

“El nuevo Congreso que fue ganado abrumadoramente por un solo partido acaba de reformar la Constitución, y ahora todos los magistrados de los tribunales federales de distrito y de la Corte Suprema tendrán que ser elegidos”, se oye decir al Ministro.

“Ahora, los requisitos para ser elegido, una vez más todavía tenemos una legislación habilitante y no bromeo, tener un excelente promedio de 3, nuestra Constitución dice eso y cinco cartas de recomendaciones de tus vecinos”, explicó entre las risas de asistentes.

“Si cumples con estos requisitos te pueden proponer a la Suprema Corte siempre que ganes una elección. Ahora realmente no sé qué va a pasar y no opinaré sobre la constitucionalidad de la reforma. Muchas gracias”, agregó.

Ante esta situación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las burlas y recordó que la Reforma al Poder Judicial fue un mandato que exigía la gran mayoría del pueblo de México.

“Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. Entonces será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano”.

La mandataria destacó que la elección de jueces existe hasta en Estados Unidos: “En México se toma una decisión que existe en Estados Unidos, o sea en Estados Unidos jueces se eligen, es más, hay estados de la república en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político”.

Sheinbaum insistió en que la aplicación de la Reforma Judicial en México será ejemplo para los demás países.

“Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura, aunque los de Harvard no estén de acuerdo y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un Ministro de la Suprema Corte”, expresó al volver a cuestionar a la universidad. “¿Por qué no hacen una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sobre los amparos que violan la Constitución o sobre las liberaciones de delincuentes? ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso?”.

“¿Qué opina Harvard de que haya 50 por ciento de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de eso? Porque a ver si de eso les parece también simpático”, refirió la Presidenta.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado