Las sanciones de EU por producir fentanilo no alcanzan todos los colores del arcoíris

Por Parker Asmann

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– Las autoridades de Estados Unidos sancionaron a un grupo criminal mexicano por traficar fentanilo ilícito al país, pero dicha sanción pasa por alto algunas de las complejidades del contrabando y la comercialización del mortal opioide sintético.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había sancionado a la Nueva Familia Michoacana y a dos de los presuntos cabecillas del grupo, Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, por su papel en el tráfico ilícito de fentanilo, según un comunicado de prensa oficial publicado el 17 de noviembre.

Bajo el mando de los hermanos, La Nueva Familia Michoacana, grupo disidente de la otrora poderosa Familia Michoacana, opera en docenas de municipios en los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y México, y contrabandea cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito hacia Estados Unidos.

DEA Warns of Brightly-Colored Fentanyl Used to Target Young Americanshttps://t.co/XFKQRGaw2B pic.twitter.com/sVV8bOav2B — DEA HQ (@DEAHQ) August 30, 2022

Los funcionarios estadounidenses se refirieron específicamente al fentanilo ilícito traficado por la organización, que ya también “comercializa ‘fentanilo arcoíris’”, como señala el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. En agosto de este año, funcionarios antidrogas de Estados Unidos afirmaron que este “nuevo” método de tráfico era “un intento deliberado de los narcotraficantes para promover la adicción entre niños y adultos jóvenes”.

Al menos uno de los hermanos sancionados recientemente ha estado en el radar de las autoridades durante más de dos décadas. En junio del año 2000, un tribunal de Florida acusó a Johnny Hurtado Olascoaga de tráfico de cocaína. Sin embargo, aún no ha sido arrestado ni acusado de nuevos delitos de narcotráfico relacionados con su presunto papel en la dirigencia de la Nueva Familia Michoacana.

ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME

Las recientes sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses permiten dar una mirada al mundo del tráfico ilícito de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Sin embargo, presentan una mirada parcial.

Las autoridades afirman que la Nueva Familia Michoacana es el grupo “responsable de la creciente presencia del fentanilo arcoíris en Estados Unidos”. Sin embargo, el panorama del crimen organizado en México es algo más complejo. Es más probable que haya varios grupos responsables del tráfico del llamado “fentanilo arcoíris” hacia el país del norte.

8/17 CBP officers #Nogales POE seized over 15,000 fentanyl pills strapped to a person’s legs. Second consecutive day colored fentanyl pills with the appearance of candy seized .This could be the start of a trend with Transnational Criminal Organizations targeting younger users. pic.twitter.com/y5KT5Zveop — Port Director Michael W. Humphries (@CBPPortDirNOG) August 18, 2022

Se sabe que tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) producen masivamente potentes drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo. De hecho, una gran parte de los laboratorios clandestinos de drogas incautados desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia se han localizado en Sinaloa, donde la Nueva Familia Michoacana no tiene presencia.

La idea de que los grupos narcotraficantes mexicanos buscan deliberadamente que niños y jóvenes consuman el fentanilo de colores también es errónea.

“No es una herramienta de marketing para niños. Los traficantes solo están replicando estrategias clásicas para distinguir su producto de otras drogas”, señala Jaime Arredondo, profesor de la Universidad de Victoria e investigador del Instituto Canadiense para la Investigación del Uso de Sustancias.

De hecho, en los últimos años el fentanilo ilícito ha provocado muertes por sobredosis en Estados Unidos en gran parte porque los consumidores no sabían que los traficantes habían mezclado cantidades letales en píldoras falsas de oxicodona M30, conocidas como “blues”, o con otras drogas como cocaína, heroína y metanfetamina.

Massive amount of fentanyl pills, other drugs seized at the Nogales POE on Saturday



18-Wheeler trailer floor compartment with approx 1.27 million pills and 104 lbs of cocaine

Vehicle floor with approx 300,000 pills, 2 lbs fentanyl powder, 13 lbs of heroin and 10 lbs of cocaine pic.twitter.com/z3HIcQdW7C — Port Director Michael W. Humphries (@CBPPortDirNOG) August 22, 2022

Sin embargo, dado que algunos consumidores estadounidenses ya están comenzando a adquirir el fentanilo directamente, la coloración sirve como una forma de identificar el producto tanto para quienes lo buscan como para aquellos que no lo hacen. Además, los colores les dificultan a los distribuidores estadounidenses mezclar el fentanilo ilícito con drogas blancas en polvo.

* Sara García, investigadora de InSight Crime, contribuyó para la redacción de este artículo.