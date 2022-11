Así respondió Eduin Caz a los abucheos que recibió Grupo Firme en partido de la NFL

Ciudad de México, 22 de noviembre (PorEsto/AS México/Vanguardia).- Grupo Firme se presentó en el medio tiempo del Monday Night Football entre los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona en el Estadio Azteca.

Sin embargo, los abucheos e insultos llegaron tanto en el inmueble como en redes sociales, por lo que Eduin Caz, líder de la agrupación, salió a hablar de lo sucedido.

“Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas. Y a los que no, pues qué les puedo decir, no soy moneda de oro”, dijo.

“Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca, así de fácil”, añadió el cantante en sus redes sociales.

“Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio”, cerró.

Grupo Firme viene haciendo historia luego de concentrar más de 250 mil fans en el Zócalo de la Ciudad de México y llenar cuatro fechas en el Foro Sol, un récord.

Desde que Grupo Firme fue anunciado como parte del espectáculo del medio tiempo del NFL Mexico Game de 2022, un sector de los aficionados a dicho deporte mostró descontento.

Al momento de la presentación, la molestia de los presentes en el Estadio Azteca fue confirmada. Los abucheos no se hicieron esperar y desde antes de la primera canción los tijuanenses trataron de ser silenciados.

No empiecen con su patriotismo barato. Quien eligió a Grupo Firme para la NFL no conoce a la afición, no realizó un estudio de mercado correcto.

Tremendo abucheo en el Estadio Azteca porque no era la música para la afición correcta. FINpic.twitter.com/7K13ocNZry

— Daniela Galindo (@danny_dgrz) November 22, 2022