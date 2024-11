ENTREVISTA ¬ Se necesita Reforma Fiscal y si no es ahora no será nunca: Ríos y Campa

“Yo creo que si las condiciones no están ahorita, no van a estar nunca”, destacó la periodista y académica Viridiana Ríos, en entrevista con Alejandro Páez y Avaro Delgado para el programa Los Periodista, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, en donde habló de la pertinencia de una reforma fiscal.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La académica Viridiana Ríos consideró que en el país “urge” una Reforma Fiscal, debido a que México es de los países con más baja recaudación de PIB, situación que se suma a que cada vez se recaudan menos impuestos, mientras que el economista Mario Campa expuso que la discusión debería centrarse en qué tipo de reforma necesita el país y no en si debería plantearse, ya que esa, sostuvo, es indispensable.

“Yo creo que si las condiciones no están ahorita, no van a estar nunca. En ese sentido, no hay mejor momento para hacerlo, porque este es un momento en el cual hay un partido de Izquierda con supermayorías en ambas cámaras, una Presidenta ampliamente competente, que, además, tiene una agenda que requiere una mayor cantidad de gasto social, esa es la realidad”, dijo Ríos a “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

“Nuestro país, como ya hemos platicado en otras ocasiones, recauda, en puntos de PIB, menos impuestos que las Bahamas, lo cual nos convierte en, lo que yo llamo, un paraíso fiscal disfrazado, en el sentido de que no somos un paraíso fiscal oficial, pero sí en la cantidad de impuestos que recaudamos, nos falta mucho”, añadió.

En este sentido, Ríos destacó la importancia del tipo de Reforma Fiscal que necesita México, ya que, explicó esta debe contemplar un aumento al ISR de personas físicas que ganen más de 180 mil pesos al mes, así como implementar impuestos a la riqueza e impuestos a la propiedad. Además de descartar reformas que incluyan tasas horizontales de ISR y el aumento del IVA.

“El detalle está en que tipo de Reforma Fiscal hacemos y creo que aquí, sin duda, hay como dos cosas que yo descartaría por completo, y que creo que es muy importante tener en la mira de las propuestas. Una, que ya había propuesto en su momento Ricardo Monreal, es que lo que se debe hacer es, él le llamaba volver más horizontales a las tasas, es decir, él lo que quiere es que los pobres paguen más impuestos y que los ricos paguen menos impuestos”, dijo.

“Otro tipo de propuesta muy común entre los grupos neoliberales es decir que lo que se debe aumentar son los impuestos al consumo, es decir el IVA, y eso nuevamente creo que debemos rechazarlo, porque ese IVA es un impuesto particularmente regresivo, porque, como proporción del gasto, quienes terminan pagando más son las personas de menores ingresos, son las clases medias y no los ricos”, añadió la periodista.

“Entonces, el tipo de Reforma Fiscal que necesitamos debe tener al menos dos ingredientes, primero es que las tasas del ISR personas físicas aumenten para las personas con más recursos, hay una propuesta ahí muy interesante por parte de la alianza fiscal que dice que las tasas deben aumentar para cualquier persona que gane más de 180,000 mensuales y para una persona que gane más de 300 mil pesos el ISR no debe de ser del 35 por ciento, como es actualmente”, destacó.

Viri Ríos detalló que dicho impuesto “debe ser más cercano al 40 por ciento”, como se paga en varios países de Europa, refirió. “Y, segundo ingrediente, me parece que tenemos que empezar a hablar de impuestos a la riqueza y de impuestos a la propiedad, esto debido a que, recordó, México es uno de los países que menos impuestos recauda en materia de predial.

“De forma que las personas que tienen más cantidad de dinero ahorrado y que tienen también propiedades más grandes, ranchos, terrenos, casas múltiples, etcétera, pueden pagar una cantidad mayor de predial y así también se recauda en una parte importante en ese ámbito. México es uno de los países de Latinoamérica que menos impuestos recauda en materia de predial, entonces nos falta mucho”, señaló Ríos.

Por su parte, el economista Mario Campa coincidió con Ríos en que la discusión debería centrarse en qué tipo de reforma fiscal necesita el país y no en si debería plantearse una reforma fiscal, ya que esa, reiteró, ya es indispensable. Asimismo, también señaló que esta debe incluir el impuesto a las propiedades.

Enfatizó que, en comparación con otros países, “México es una anormalidad en lo poco que recauda en el predial. Y en las propiedades está muy concentrada la riqueza de los mexicanos, porque hay que recordar que durante mucho tiempo hubo crisis bancarias y entonces hay temor en de tener los ahorros, todavía de un segmento de la población y las propiedades concentran mucho la riqueza”, explicó Campa.

“En la medida en que grabemos, incluso podemos exentar ciertas propiedades de muy bajo valor o hacer un esquema muy progresivo, es decir, conforme aumenta el valor de la propiedad se le aplican tasas más elevadas, hay que terminar con el discurso de la proporcionalidad”, añadió.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado