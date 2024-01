Taxco vive una crisis por la violencia; el transporte paró y las escuelas se suman

Choferes de Urvan y moto taxis en Pie de la Cuesta bloquearon la carretera a Zihuatanejo, pues denuncian abusos de policías estatales y ministeriales; directivos de la Secundaria Técnica 20 de la colonia Postal piden a la SEG saber si el terreno de la escuela será cuartel de la Guardia Nacional.

Por Alejandro Guerrero, Claudio Viveros, Argenis Salmerón, Karina Contreras y Zacarías Cervantes

Guerrero, 23 de enero (ElSur).- Debido a la ola de violencia en Taxco, amenazas y ataques en contra de transportistas, choferes de taxis y camionetas Urvan de las rutas locales y foráneas pararon sus servicios, lo que ocasionó además la suspensión de clases en escuelas de los diferentes niveles educativos tanto de la cabecera municipal como de comunidades cercanas, entre ellas Cacahuamilpa, del municipio vecino de Pilcava.

La mañana de ayer en la localidad de Acamixtla, perteneciente a este municipio, fue dejada una manta con un mensaje de amenaza firmado por el grupo criminal Federación Guerrerense en contra de sus rivales de la Familia Michoacana, donde agradecen a la población por apoyarlos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó, en un párrafo acompañado con algunas fotografias difundidas mediante su cuenta oficial de Facebook, el despliegue de agentes de esta corporación en “puntos estratégicos” del municipio como parte de las acciones de seguridad implementadas para prevenir y salvaguardar el orden público.

Este lunes las calles de la cabecera municipal se vieron vacías, muchos negocios no abrieron y sólo algunas Urvan de rutas foráneas ofrecieron servicio, la mayoría no trabaja desde el domingo, y este lunes se paralizó el transporte casi en su totalidad. Se suspendieron los servicios de las rutas locales de Urvan y todos los taxis, también suspendieron sus corridas los taxis colectivos de la ruta a Iguala.

El paro en el transporte público se dio luego de que el sábado un chofer de Urvan de la ruta Cadena-Zócalo fue asesinado a balazos en la avenida Benito Juárez cerca del centro y del Palacio Municipal, ataque en el que una pasajera resultó herida.

Ante la psicosis generada y el temor que provocó entre la población, padres de familia, docentes, directivos y supervisores de zonas escolares pertenecientes a Taxco y sus colindancias, determinaron suspender las clases este lunes en todas las escuelas de los diferentes niveles educativos tanto en la cabecera municipal como en comunidades cercanas.

La falta de transporte público y las amenazas de muerte hechas en contra de los choferes, luego del ataque del sábado en el que fue herida una pasajera, orilló a la comunidad escolar a suspender las clases.

Profesores que trabajan en la cabecera municipal y comunidades de Taxco, quienes fueron consultados por teléfono, informaron que mediante grupos internos de WhatsApp de sus escuelas se les informó desde la noche del domingo, que debido a la situación de violencia y de inseguridad, se había tomado el acuerdo de suspender las clases, esto con el apoyo de padres de familia, supervisores y la dirigencia sindical de la sección 14 del SNTE.

Informaron que en comunidades cercanas, en las que el paso por la cabecera municipal de Taxco es obligada, también se suspendieron las clases, entre ellas en Cacahuamilpa, perteneciente al municipio vecino de Pilcaya.

Ayer por la tarde, algunas escuelas como la secundaria Vicente Guerrero de la cabecera municipal, informó a su comunidad escolar mediante un comunicado difundido en su página de Facebook que la suspensión de clases continuaba para este martes en los dos turnos que tienen.

En otras escuelas, incluyendo colegios privados, se confirmó mediante los trabajadores la suspensión de clases, y algunos hablan de suspender las clases presenciales en toda esta semana y tener clases virtuales.

Según una fuente consultada, el conflicto en el transporte público es porque los choferes son amenazados por miembros de la organización criminal Familia Michoacana que exige que reporten cuando hay operativos militares o policiacos, operar para ellos con funciones de vigilancia, conocido como halconeo.

Mientras que el grupo rival, Federación Guerrerense, también los amenaza de muerte, pero ellos para que no salgan a trabajar y no realicen esa función de informantes para los contrarios.

DEJAN MANTA EN ACAMIXTLA

Ayer en la mañana se informó que una manta con un mensaje escrito y firmado por la Federación Guerrerense y Morelos Juntos en contra de sus rivales de la Familia Michoacana, agradecen la “valentía” de la población para brindar información para “eliminar” a sus rivales.

🚨🚨🚨Acamixtla -Guerrero- Federacupión Guerrero y Morelos Juntos, colgaron una sábana motelera pic.twitter.com/7h2b02yQmF — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) January 22, 2024

A las corporaciones de seguridad pública, les dicen que si no hacen su trabajo que se hagan a un lado, “lo vamos a hacer por ustedes, la limpia sigue, ya empezamos y no pararemos hasta que termine”

“NI QUIÉN NOS AYUDE”

Por tercer día consecutivo, la ciudad de Taxco, sus barrios y alrededores amanecieron sin transporte público de taxis y combis en un silencio lúgubre.

La gran mayoría de los habitantes se resguardaron en sus casas, las escuelas suspendieron clases y el clima enrarecido alcanzó varios centros de trabajo donde no hubo labores, al igual que el mercado municipal que tuvo poca clientela y las tiendas de abarrotes estuvieron bajo amenaza, según testimonios de vecinos.

“Está de la chingada, nos dieron en toda la madre, Taxco está solo y ni quien nos ayude”, dijo un trabajador quien este lunes se trasladó como pudo a sus labores; “¿hasta cuándo va a seguir esto?, ya estamos hartos”, soltó una ama de casa en su caminar, “las autoridades no hacen nada y la Gobernadora ni sus luces, salió peor y nosotros con tanta violencia”, se atrevió a exclamar directo un estudiante que no tuvo clases, “queremos que nos dejen trabajar, ya no más amenazas”, expuso un transportista.

La violencia se agudizó desde el sábado, continuó el domingo y ayer el centro histórico y la periferia parecían un pueblo fantasma, sin las actividades normales, sin transporte y sin parroquianos sentados o en el diario trajinar por sus calles, callejones, plazas y parques en lo que hasta hace algunos años había sido una ciudad referente de tranquilidad, convivencia y gozo de la riqueza cultural, la belleza arquitectónica que perdura y la hospitalidad de su gente.

Los taxis, combis y Urvan dejaron de circular y las unidades se han mantenido encerradas, por lo que desde el transcurso de ayer directores y comités de padres de familia de diferentes instituciones educativas determinaron suspender las clases y, así, fue notorio en jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias y de educación superior.

En el mercado y el tianguis de los lunes que se instala en el barrio de La Garita el movimiento se aminoró, por la falta de transporte y el ambiente de tensión que prevalece.

Las tiendas de abarrotes de algunos barrios abrieron para atender a sus vecinos y otras más en el centro de la ciudad a la clientela que los visita, pero en varias recibieron la amenaza para cerrar, y como alternativa en otros casos no faltó la colaboración de algunos locales para ofrecer y vender diversos productos a domicilio.

Como en Acapulco, la falta de servicio de transporte público obligó a los taxqueños a trasladarse como pudieron para abastecerse de sus necesidades básicas, aunque en gran medida la gente optó por no salir y mantenerse en sus casas en barrios y comunidades aledañas.

Ante tales circunstancias en las que los habitantes han llamado “un pueblo sin Ley” y olvidados de las autoridades del Gobierno estatal y federal, la ciudad y sus alrededores se vieron vacías, sin alma, sin la luz de sus niños, jóvenes y adultos trastocados por la ineficacia, la omisión y desatención por la que una y otra vez han clamado ayuda al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero sin resultados.

Lo que el trovador Raful Krayem le cantó en sus ayeres a su Taxco como pueblo chiquito y bonito hoy parece haber quedado sólo para la historia que conocieron artistas y viajeros extraordinarios en sus mejores tiempos y legaron testimonios de sus obras en la pintura, el cine, la música, la fotografia, la arquitectura, platería y la construcción del Taxco que se fue.

CHOFERES BLOQUEAN VÍA A ZIHUATANEJO Y DENUNCIAN ABUSO POLICIACO

Choferes de camionetas urvan y moto taxis bloquearon una hora la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a los arcos de Pie de la Cuesta, para denunciar abusos de autoridad por parte de la Policía Estatal y la ministerial.

A las 8:20 horas, unos 100 choferes cerraron los dos sentidos de la vía federal y, además, atravesaron las camionetas urvan.

Los inconformes reclamaron que los policías estatales y ministerial, cubiertos del rostro, hostigan desde hace un mes a los choferes de las rutas Pedregoso-Centro, San Isidro-Centro y moto taxis.

Criticaron que los agentes policiacos “siembran” armas o drogas a los vehículos del transporte público, para poner a disposición a los automóviles.

🚨🚨🚨Zihuatanejo -Guerrero- Desconocidos colgaron una manta, amenazando a los transportistas organizados de ese municipio, la manta la colgaron frente al hospital general Bernardo Sepúlveda Gutiérrez. pic.twitter.com/mR56YqtPpn — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) January 23, 2024

A las 9:20 horas, los manifestantes se retiraron del lugar, porque autoridades del estado los atendieron vía telefónica. “No más abuso de autoridad’, “fuera Gobierno, ya basta de abusos” y “fuera Gobierno corrupto, fuera patrullas con números tapados”, se pudo leer en algunas pancartas que llevaron.

En declaraciones a reporteros, el coordinador general de la Federación de Transportistas de las Costas de Guerrero (Fetracg), Alvaro Bracamontes Torres, denunció que hay casos de abusos de autoridad por parte de los policías estatales y ministeriales. “Los policías se han dedicado a hostigar al transporte a las camionetas Urvan y mototaxis”, señaló.

Ejemplificó con que los agentes “me paran una moto taxi, y le siembran cosas, para ponerlas a disposición y las dañan, porque se las llevan arrastrando. Tengo dos moto taxis dañadas”. Aseguró que los choferes de camionetas Urvan y moto taxi ya no quieren trabajar, porque “no saben de quién cuidarse, si de los delincuentes o del mismo Gobierno”.

Sostuvo que el abuso de autoridad de la Policía Estatal y ministerial tiene un mes, “nosotros hemos estando aguantando, pensando que se puede componer esto. Pero vamos de mal en peor”.

Pidió a las autoridades respeto al transporte público, porque aseguró: “No somos delincuentes. Que busquen delincuentes por otro lado, que nos dejen trabajar”.

En un boletín de prensa del Gobierno estatal, se informó que trabajadores de la delegación regional de Gobernación tuvieron un encuentro con integrantes de la Fetrag, en donde acordaron concluir el bloqueo que desde la mañana de ayer mantenían en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Pie de la Cuesta.

Añadió que hoy se realizará una reunión, entre representantes de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para escuchar de primera mano las necesidades de los transportistas y atender eficazmente sus solicitudes.

12 DÍAS DE SERVICIO PARCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El servicio de transporte público en Acapulco se sigue ofreciendo de manea parcial, a 12 días de que comenzó el problema tras los ataques y amenazas al gremio por el crimen organizado.

En las paradas más concurridas -Las Anclas, Cine Río, Plaza de la Tecnología, frente al hotel Oviedo, Edificio Inteligente y Vaquero Norteño los usuarios se aglomeraban esperando alguna unidad.

Ante la escasez de camiones urbanos, el sistema Acabús continúa dando de manera gratuita el servicio en unidades colmadas de pasajeros.

🚍 Autobuses de las Rutas Troncales 1 (Garita), 2 (Retorno), 3 (Coloso) y 5 (Farallón) salen desde la Terminal de Transferencia Renacimiento para dar los últimos recorridos de este domingo. ¡Recuerda usuario, nuestro servicio finaliza a las 6 de la tarde!#AcapulcoEstáDePie 💪 pic.twitter.com/UOqhTcupQR — Acabús (@acabusoficial) January 22, 2024

Mientras que los seis camiones que dispuso la Guardia Nacional continuaron el traslado de manera gratuita en las diferentes vialidades en horarios determinados.

Las camionetas Urvan y los camiones que conectan de la zona poniente al centro trabajaron de manera normal.

También los camiones y taxis colectivos de la ruta Costera circularon de manera normal en las diferentes modalidades.

La ruta de taxis colectivos Bicentenario sigue sin trabajar a pesar de la presencia de policías del estado en los dos sitios -uno cerca en la avenida Cuauhtémoc y otro en la avenida Baja California- que conectan las avenidas Cuauhtémoc y Ruiz Cortines.

La suspensión del transporte comenzó el jueves 11 de enero cuando circularon amenazas por WhatsApp y fueron atacados un sitio de camiones y otro de taxis y se le prendió fuego a una Urvan.

🎬#BrevesNotiSEG | No te pierdas de las notas más relevantes de la semana de la #SEG 👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫https://t.co/afxk8XHdbL — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) January 20, 2024

Antes, el 8 de enero, unos 20 choferes bloquearon de manera intermitente la avenida Cuauhtémoc para exigir seguridad y el 13 en el sitio fueron colocadas cartulinas con la leyenda “Nos están matando”.

En diciembre hubo dos ataques a ese y resultaron heridos tres taxistas y una mujer que trabaja en el lugar como coordinadora.

El jueves pasado, un taxista de la ruta Bicentenario fue asesinado a balazos en el sitio, el viernes por la noche fue asesinado otro en la colonia Carabalí y en los primero minutos del sábado uno más en Los Palomares.

Piden a la SEG saber si el terreno de la Técnica de La Postal será cuartel de la Guardia Directivos de la Secundaria Técnica 200, ubicada en la colonia La Postal, informaron que en el predio del plantel se pretende hacer una cuartel de la Guardia Nacional.

Aseguraron que aunque han informado del caso a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que encabeza Marcial Rodríguez Saldaña, no han obtenido respuesta de qué es lo que está pasando.

Dijeron que les informaron que están utilizando terrenos del Gobierno estatal y que los van a “reubicar”, aunque no queda claro la situación, pues presuntamente les están dando dos alternativas , ya que también se habla de levantar una barda donde el edificio de oficinas y talleres le quedará al cuartel.

Ante ello, en una circular, convocaron a los padres de familia a una reunión urgente para informarles sobre la situación.

Adelantaron que con el cuartel se pretende quitarle a la escuela el edificio, que actualmente se usa para las oficinas y talleres, y que en el terreno que les quede a ellos, les construirán el “inmueble necesario y suficiente para albergar las oficinas administrativas y los cinco talleres de tecnologías”.

El oficio, firmado por el subdirector de la escuela, quien no pone su nombre, fue publicado en la página oficial de Facebook de la secundaria técnica, exponiendo que por la situación no reanudarán clases este martes 23 de enero, como tenían pensado, con los tres grados y en el horario escolar vigente.

Informó el subdirector que el 11 de enero se presentó a la escuela personal de la Sedena y de la Guardia Nacional. para “inspeccionar el terreno que está atrás del edificio, donde estamos ubicados el personal administrativo y los cinco talleres de tecnologías, sin explicarnos claramente el motivo de la visita”.

⚠️🤚#SEGEnAlerta| Tome en serio lo que sus hijas o hijos le platican, créales. Cuando una situación se salga de control, busque ayuda profesional sin dudarlo.❌#EscuelasLibresDeViolencia pic.twitter.com/PHRqIrfOCP — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) January 21, 2024

El martes 16 de enero se presentaron otras tres personas, de nuevo fuera del horario de labores e informaron al trabajador de mantenimiento de la escuela, que este lunes “asistirían con maquinaria para iniciar la construcción de un cuartel militar.

El directivo agregó que ante la situación hizo un reporte a la SEG, “para hacerles de su conocimiento de estos hechos y solicitarles a la vez su intervención para el esclarecimiento de este problema, quienes aún no me han dado respuesta”.

Agrega el documento que lo “más grave sucedió el pasado jueves 18 de enero, que apropiadamente a las 9:30 horas llegaron a la escuela autoridades del departamento jurídico de la Secretaría, de Gobernación y de la Sedena, para informarnos que la escuela está utilizando un terreno propiedad del Gobierno estatal”.

Dijo que, por lo tanto, los van a reubicar porque en ese sitio “van a construir un cuartel militar, aunque luego agrega que construirán la barda y separará a la escuela, quedando de ellos el edificio que actualmente utilizamos para las oficinas y talleres”

SE ARMAN LOS NIÑOS POR LA OLA DE VIOLENCIA

El Consejo Tradicional del Gobierno Nahua y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), acordaron nuevamente incorporar a niños a las filas de la Policía Comunitaria, debido al resurgimiento de la violencia.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/Ldvj3FoyNR — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) January 22, 2024

Los menores que formarán parte de la autodefensa, tras la privación de la libertad de una familia de cuatro integrantes la semana pasada, serán presentados este miércoles en ese pueblo, según el acta de asamblea que se dio a conocer ayer.

El viernes pasado, fueron privados de su libertad Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años respectivamente en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.

Los cuatro integrantes de la familia continúan desaparecidos hasta la noche de ayer, a pesar de que desde el domingo realizan la búsqueda militares, agentes de la Guardia Nacional, policías ministeriales y policías estatales, informó la CRAC-PF.

Por la mañana, la agrupación dio a conocer un acta de asamblea convocada por el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, el Comisariado de Bienes Comunales, la Comisaría Municipal y la propia CRAC-PF en la que acordaron fortalecer su sistema comunitario con la participación de los menores.

“Informamos a los medios de comunicación que presentamos la demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de cuatro personas; José Teodoro Domingo Ortiz y Cecilia Gaspar Hernández, así como sus hijos Roberto Domingo Gaspar y Gaudencio Domingo Gaspar”.

🚨#FGEGuerrero Informa#HasVistoAGuerrero Fiscalía General del Estado solicita su colaboración para localizar a Roberto Domingo Gaspar. pic.twitter.com/wFY1KsI5Me — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) January 21, 2024

Refieren que las cuatro personas desaparecieron desde el 19 de enero en el punto conocido Zacatepec a un kilómetro de Acojtapachtlán, municipio de Chilapa alrededor de las seis y siete de la mañana.

Señalan que fueron levantados por un comando armado encabezado por Cenobio Romero Hernández, Fermilo Romero Ramos, Lorenzo Romero Ramos, Félix Romero Gática, Juan Domingo Gática, Godilon Domingo Gática, Víctor Domingo Gática, Nicolás Fermín Morales, Efrén Fermín Morales, Nicasio Fermín Morales, Eufrasio Romero Rodríguez e Ignacio Morales Ramírez.

“Los familiares de los desaparecidos y toda la comunidad, así como el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, exigimos la detención inmediata de las personas antes mencionadas”, refiere el acuerdo.

Advierten que ante el regreso de la violencia, acordaron en su asamblea del domingo “que se vuelven a armar los niños comunitarios por la inseguridad y exigen el rescate de sus familiares y que incluye una madre de cuatro hijos”.

“Recordamos a los tres niveles de Gobierno que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Publica del Estado de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”.

#Búsqueda Ayúdanos a localizar a José Teodoro Domingo Ortíz, Gaudencio Domingo Gaspar y Roberto Domingo Gaspar, vistos por última vez en el municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero. Si conoces, has visto o sabes algo sobre su paradero, comunícate al número: 7471398846. pic.twitter.com/0HuGGia27u — Secretaría General de Gobierno (@guerrero_sgg) January 22, 2024

Por tanto, exigen a las autoridades “respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse y responsablemente de ser grupos armados legales”.

El documento lo firman los consejeros de la CRAC- PF, Luis Morales Rojas, Margarito Silva Hernández; Antonio Toribio Gaspar y Constantino Espinoza Prisciliano.

En junio del 2019 se incorporaron 19 niños a la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, según argumentaron los consejeros para defender a su comunidad de los ataques que estaban sufriendo por parte del grupo delictivo Los Ardillos.

En el 2020, otro grupo de niños fue presentado como parte de la autodefensa debido a que los tres órdenes de Gobierno no garantizaban la seguridad en la zona y se incrementaron los levantones y asesinatos.

En el 2022 los niños fueron desincorporados de la Policía Comunitaria cuando funcionarios de los gobiernos federal y estatal encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal, también se comprometieron con obras y programas sociales. Sin embargo, la violencia resurgió el viernes pasado con la privación de la libertad de la familia Domingo Gaspar.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.