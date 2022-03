FIFA abre la venta de boletos para el Mundial de Catar previo al sorteo de grupos

Madrid, 23 mar (EFE).- La FIFA inició este miércoles la venta de entradas para el Mundial de Catar 2022 por orden de solicitud de estas, que se prolongará hasta el próximo día 29, antes del sorteo de la competición el 1 de abril en Doha, tras el que habrá otro periodo de compra.

Una vez concluido el pasado lunes el primer plazo de venta por selección aleatoria, las entradas restantes de esta primera fase pueden adquirirse en FIFA.com/tickets hasta el martes de la semana que viene (11:00 horas CET).

Según anunció la FIFA, habrá entradas disponibles para todos los partidos, a excepción del inaugural y la final y habrá localidades individuales para encuentros específicos, abonos de equipo, para quienes deseen seguir una selección en concreto desde el inicio de la fase de grupos, y abonos para cuatro estadios diferentes en días consecutivos.

También se podrán adquirir entradas de accesibilidad, para facilitar el acceso a personas con discapacidad y movilidad reducida a instalaciones y espacios adaptados.

La FIFA recordó que, según su política de entradas de las últimas ediciones del Mundial, para Catar 2022 se ha reservado una categoría de precios especial (4) para los residentes del país, que podrán solicitar localidades a partir de 40 QAR.

En la fase de venta posterior al sorteo los aficionados podrán solicitar entradas para más de un partido al día en el tramo inicial de la competición, dado el carácter compacto de la competición y la cercanía de los ocho estadios.

Your chance to be there starts now! 🎟 🏆 #WorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2022