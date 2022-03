Qatar recibe más de 17 millones de peticiones de entradas para el Mundial de 2022

Madrid, 11 de marzo (EFE/SinEmbargo).- Qatar 2022 ha recibido más de 17 millones de peticiones de entradas para el Mundial durante la primera fase para su adquisición, que acabará el próximo día 21, antes del sorteo de la fase de grupos que se celebrará el 1 de abril en Doha.

El Centro de Exposiciones y Convenciones de esta ciudad acogerá en esa fecha la ceremonia del sorteo, en el que las 32 selecciones participantes quedarán encuadradas en ocho grupos de cuatro, en presencia de 2 mil invitados, según informó este viernes la organización.

El Mundial, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, se disputará en ocho estadios que se encuentran a menos de una hora del centro de Doha, por lo que los aficionados podrán asistir a más de un partido al día al inicio del torneo.

