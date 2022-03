“Se les va a sacar”: Yon de Luisa asegura que no se tolerará el grito homofóbico

AS MÉXICO

Después de que Querétaro no fuera desafiliado, múltiples usuarios en redes sociales, propusieron recurrir al grito homofóbico durante el partido de la Selección Mexicana que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en contra de Estados Unidos y que es parte del Octagonal Final de la Concacaf.

Por Juan Carlos Navarro

Ciudad de México, 9 de marzo (AS México).- La Liga MX anunció finalmente las sanciones a Querétaro luego de los actos de violencia que se vivieron en el Estadio Corregidora durante el partido contra Atlas. Aunque los directivos implantaron múltiples restricciones, incluyendo la prohibición de barras visitantes en los estadios, aficionados y analistas se dijeron decepcionados, pues esperaban otro tipo de medidas más estrictas. No obstante, Yon de Luisa fue muy claro que continuarán con cero tolerancia ante el grito homofóbico que prohíbe la FIFA y aseguro que quienes recurran a este, serán sancionados y no podrán ingresar de nueva cuenta a los estadios.

Después de que Querétaro no fuera desafiliado, múltiples usuarios en redes sociales, propusieron recurrir al grito homofóbico durante el partido de la Selección Mexicana que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en contra de Estados Unidos y que es parte del Octagonal Final de la Concacaf. Esto como una forma de afectar a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, quienes podrían recibir una sanción por parte de la FIFA, como volver a jugar a puerta cerrada o incluso perder puntos rumbo a la Copa del Mundo de este 2022.

Sin embargo, Yon de Luisa advirtió que no se tendrá tolerancia con este tipo de conductas. “Ya vi algunos tweets de eso. Hemos recibido amenazas, no es la primera ni la última. Si alguien quiere llegar y gritar (el grito homofóbico) se le va a sacar, así como en selección. ¿Quieren gritar? Perfecto, que se olviden de ir a un estadio”. Sentenció en entrevista con Pasión W.

La Selección Mexicana disputará sus últimos tres partidos del octagonal final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador. El cuadro tricolor espera terminar dentro de uno de los tres mejores lugares y obtener un boleto directo a la Copa del Mundo que se disputará en el mes de diciembre.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.