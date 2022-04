Ucrania denuncia al menos 8 muertos y 18 heridos en un bombardeo ruso sobre Odesa

Kiev, 23 de abril (EFE).– Al menos ocho personas murieron este sábado, entre ellas un bebé de tres meses, y otras 18 a 20 resultaron heridas en un ataque con misiles rusos lanzado desde el Mar Caspio contra la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, informó el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski precisó, en conferencia de prensa, que las fuerzas rusas dispararon siete misiles, de los cuales dos fueron derribados.

Previamente, el jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak, había informado de al menos cinco muertos, entre ellos un bebé de tres meses, y 18 civiles heridos.

⚡️Bombings in #Odesa: at least 6 dead and 18 wounded. A 3 months old baby among the dead. Odesa rescuers look for injured in the rubble despite danger of more bombings.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/4IjpisPe8V

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 23, 2022