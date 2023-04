Mario Bros acumula 3 semanas en la cima de la taquilla en EU; recauda mil mdd

Cuando “The Super Mario Bros. Movie” supere mil millones de dólares, será apenas la cuarta película de la pandemia que llegue a esa cifra, después de “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun Maverick” y “Avatar: The Way of Water”.

Por Jake Coyle

Nueva York, 23 de abril (AP) — “The Super Mario Bros. Movie” continúa al tope de la taquilla en Estados Unidos por tercer fin de semana consecutivo, con un acumulado de casi mil millones de dólares en 18 días.

La película de terror “Evil Dead Rise” debutó con buen pie al atraer 23.5 millones de dólares, pero no pudo competir con “The Super Mario Bros. Movie” que recaudó 58.2 millones en su tercer fin de semana.

Cuando “The Super Mario Bros. Movie” supere mil millones de dólares, será apenas la cuarta película de la pandemia que llegue a esa cifra, después de “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun Maverick” y “Avatar: The Way of Water”.

Entretanto “Air” sobre los zapatos deportivos “Air Jordan” de Nike, bajó 29 por ciento en su tercer fin de semana para quedar en 5.5 millones y un acumulado de 41.3 millones.

“The Covenant”, en que Jake Gyllenhaal hace el papel de un soldado estadounidense en Afganistán, recaudó 6.3 millones de dólares al exhibirse en 2 mil 611 cines.

“Beau Is Afraid”, de Ari Aster, expandió de cuatro cines a 926. La película de tres horas, que recibió reseñas mixtas, recaudó 2.7 millones de dólares.

“Chevalier”, en que Kelvin Harrison hace el papel de un compositor y violinista francés, recaudó 1.5 millones de dólares al exhibirse en mil 275 cines.

Las 10 películas más taquilleras entre viernes y domingo en Canadá y Estados Unidos, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Super Mario Bros – $58.2 millones. 2. “Evil Dead Rise – $23.5 millones. 3. “The Covenant – $6.3 millones. 4. “John Wick: Chapter 4 – $5.8 millones. 5. “Air – $5.5 millones. 6. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – $5.4 millones. 7. “The Pope’s Exorcist – $3.3 millones. 8. “Renfield – $3.1 millones. 9. “Beau Is Afraid – $2,7 millones. 10. “Suzume – $1.6 millones.