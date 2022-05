Inusual, brote de viruela símica; por primera vez está en varios países a la par: OMS

Ginebra, 23 may (EFE).- El actual brote de viruela del mono, con al menos 92 casos en 12 países no endémicos, es el primero que se produce en varios lugares al mismo tiempo y en que los contagiados no están vinculados con viajes a África, reconocieron hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estamos trabajando de cerca con diversos países para analizar por qué este virus está viajando ahora con mayor frecuencia”, subrayó Lewis, quien también consideró anómalo el alto número de casos registrados en áreas urbanas para una enfermedad que habitualmente se da en entornos rurales.

“Es una enfermedad que se contagia por contacto cercano, no necesariamente sexual”, insistió el experto.

La jefa de la unidad técnica anticovid de la OMS, Maria Van Kerkhove, añadió que es probable que con el mayor rastreo de casos éstos aumenten en los próximos días, pero aseguró que la situación “se puede contener” y recordó que la mayoría de los pacientes no muestran síntomas graves.

En la sesión informativa se recordó que estos síntomas pueden incluir fiebre, inflamación de los nódulos linfáticos, dolores de cabeza, cansancio muscular y erupciones cutáneas en cara, manos, pies, ojos o genitales.

🔴 What is #monkeypox?

🔴 What are the symptoms?

🔴 How does it spread from person to person?

🔴 Where in the world is there currently a risk of monkeypox?

🔴 Who is at risk of catching monkeypox?

WHO Q&A on monkeypox https://t.co/tMKv3FHw4g pic.twitter.com/XN9e49yBNG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022