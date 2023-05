El Popo suma 5 exhalaciones, mil 389 minutos de actividad y 2 explosiones en 24 horas

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- El volcán Popocatépetl ha tenido en las últimas 24 horas más de mil minutos de actividad volcánica y dos explosiones moderadas, informó Julio Huerta Gómez, Secretario de Gobernación de Puebla.

Durante una conferencia de prensa, en la que también estuvo Sergio Salomón Céspedes, mandatario de Puebla, el funcionario de Gobernación dio a conocer que la actividad del volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas ha sido constante.

En dicho margen de tiempo, se reportaron cinco exhalaciones, mil 389 minutos de actividad volcánica y dos explosiones moderadas, por lo que el Semáforo de Alerta se mantiene en Amarillo Fase 3, tal y como fue anunciado el domingo pasado.

Asimismo, el Gobierno de Puebla ha dado a conocer que se ha observado caída de cenizas en los municipios de Puebla, San Nicolás de los Ranchos, Palmar de Bravo, Tepeaca, San José Chiapa, Tepatlaxco de Hidalgo, Huatlatlauca, Tzicatlacoyan, Xochiltepec, Teopantlán, Epatlán, Izúcar de Matamoros, San Martín Totoltepec, Atzitzihuacán, Quimixtlán, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Huaquechula.

La Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla informó esta mañana que, entre las 00:19 y 04:05 horas de este martes, el Popocatépetl presentó dos emisiones de vapor de agua, gases y ceniza; así como lanzamiento de material incandescente.

De acuerdo a las condiciones de los vientos, la dependencia de Protección Civil en Puebla detalló que la ceniza del volcán tendrá una dispersión hacie el este-noreste, por lo que podría dirigirse a Angelópolis; Valle de Atlixco y Matamoros; Sierra Negra; Serdán – Valles Centrales; y el estado de Veracruz.

Con respecto a la situación aérea, el Gobierno de Puebla informó que el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” ha reanudado sus operaciones normales. Para llegar a dicho momento, se realizaron labores de limpieza de ceniza en las plataformas.

Salomón Céspedes afirmó que el Gobierno estatal está preparado y cuenta con los recursos para hacer frente a las contingencias derivadas de la actividad del Popocatépetl.

Dichos recursos, añadió, “serán utilizados de manera responsable en la atención de las y los poblanos en temas de infraestructura, salud y alimentación, no se harán compras innecesarias o de pánico”.

Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han estado los últimos días en Puebla con el fin de recorrer las rutas de evacuación para asegurar que se encuentren en buen estado y cuenten con la señalética adecuada.

CAÍDA DE CENIZA HA OCASIONADO CASI 200 PADECIMIENTOS MÉDICOS

En la misma conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, José Antonio Martínez García, dio a conocer que, con corte a las 8:00 horas del día de ayer, se han registrado 195 padecimientos asociados a la caía de ceniza.

De estos padecimientos informados, 42 fueron por rinitis alérgica, 133 por laringitis, 16 por conjuntivitis y uno a causa de dermatitis por contacto.

Dichos casos reportados fueron posibles a través del monitoreo a 84 unidades médicas en la franja Izta-Popo.

Explicó que cada unidad cuenta con especialistas que realizan una evaluación de sus pacientes para detectar si presentan complicaciones.

En caso de que su padecimiento sea grave son direccionados a los Centros de Atención de Emergencia Volcánica que se instalaron para la contingencia.

En dichos espacios se han realizado 15 consultas, de las que 10 han sido de menores de edad. A ellos los enviaron al Hospital para el Niño Poblano.

La Coordinación de Protección Civil en Puebla informó a la población que las cenizas afectan principalmente al sistema respiratorio en su región extraotárcia (nariz, boca y laringe); traqueobronquial (tráquea y bronquios); y alveolar (pulmones y alveolos).

Las partículas de cenizas menores a cuatro micras se alojan en los alveolos de los pulmones, el cuerpo las encapsula como mecanismo de defensa y, en consencuencia, se forma una cicatriz que causa inflamación y dificulta la capacidad respiratoria del individuo.

Las principales formas de afectación por cenizas son a través del contacto directo; la inhalación de ceniza o de gases retenidos; y/o su ingesta en alimentos o agua contaminados.

Asimismo, los efectos por una exposición frecuente pueden ser los siguientes:

— Irritación aguda de ojos y vías respiratorias.

— Conjuntivitis irritativa o abrasiones a la córnea.

— Trastornos gastrointestinales.

— Severas formas de agotamiento respiratorio.

— Hipersecreción preexistente de moco.

— Potencial de desarrollar enfermedades obstructivas.

QUE NO HAYA PÁNICO, “DON GOYO” HA BAJADO SU INTESIDAD: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la intesidad de la actividad volcánica del Popocatépetl ha bajado luego de varios días de erupciones y caída de cenizas.

“Hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad. Es menos también la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla. El resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche. Que no haya alarma, nosotros estamos velando”, dijo durante la conferencia de prensa de hoy.