La OMS pide reconocer a la menstruación como un problema de salud, no de higiene

Madrid, 23 de junio (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que la menstruación sea reconocida como un “problema de salud y de derechos humanos” y “no de higiene” y que, por tanto, se aborde en la perspectiva de un curso de vida, desde antes de la menarquia hasta después de la menopausia.

En concreto, el organismo de Naciones Unidas ha solicitado reconocer que la salud menstrual significa que las mujeres y niñas tengan acceso a información y educación al respecto, a los productos menstruales que necesitan, a las instalaciones de agua, saneamiento y eliminación, a la atención competente y empática cuando sea necesario, y a vivir, estudiar y trabajar en un entorno en el que la menstruación se vea como algo positivo y saludable, no como algo de lo que avergonzarse.

"Menstrual health & hygiene management is not the sole responsibility of a woman or a girl. It is the responsibility of society as a whole."@UNFPA Executive Director Natalia Kanem (@Atayeshe) spoke at the UN Human Rights Council's panel discussion on #menstrualhygiene.#HRC50 pic.twitter.com/CDVNd3ctvz

— UN Human Rights Council 📍 #HRC50 (@UN_HRC) June 21, 2022