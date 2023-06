Reino Unido emite alerta de viaje para 10 entidades mexicanas por crimen y violencia

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 23 de junio (Zeta).– La Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés), del Gobierno del Reino Unido, emitió, el 22 de junio de 2023, una alerta de viaje para México, por la violencia que se registraba en 10 entidades de la República Mexicana, consideradas como peligrosas, por la presencia del crimen organizado.

En su actualización de alertas, la FCDO -un departamento ministerial del Gobierno británico, apoyado por 11 agencias y organismos públicos-, señaló que las entidades a las que sus ciudadanos deberían evitar viajar, son: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco.

El Gobierno británico recomendó a sus ciudadanos que al viajar a México debían estar vigilantes para evitar ser víctima de delitos violentos, como robos, asaltos y secuestros. Asimismo, entre las alertas que las autoridades de Reino Unido mencionaron, advirtieron que en Chihuahua, Tamaulipas y Colima había altos niveles de actividad del crimen organizado.

Hi Jackie. Please visit our Foreign Travel Advice Mexico page where you will find a section on coronavirus here: https://t.co/UNN5Vu7i3g. Kind Regards, FCDO Travel Advice Team

— FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) December 3, 2022