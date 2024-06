Sergio Pineda Pera, líder de “Los Rodolfos”, es detenido en la Alcaldía Xochimilco

Sergio Pineda Peralta fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para determinar su situación jurídica.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Sergio Pineda Peralta, alias “El Jetas“, presunto líder de una célula perteneciente a la organización de “Los Rodolfos“, fue detenido ayer en la colonia Santa María Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco.

La detención se llevó a cabo por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, al oriente de la capital, donde los oficiales observaron que en la Avenida Juárez, varios hombres intercambiaban pequeños paquetes por dinero.

Al notar la presencia policial, los presuntos sujetos comenzaron a correr; sin embargo, uno de los integrantes fue detenido y se le aseguraron un arma corta, 41 envoltorios con cocaína y una bolsa con un material sólido tras una revisión de sus pertenecías.

“[Al sujeto] se le fue asegurada un arma de fuego corta, 41 envoltorios de papel color azul con una sustancia parecida a la cocaína y una bolsa con un material sólido al tacto”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue identificado como Sergio Pineda Peralta, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para determinar su situación jurídica.

“El hombre de 48 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de Ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso y para definir su situación jurídica”, agregó la dependencia.

Según las investigaciones, “El Jetas” forma parte de una de las céLulas criminales de la capital de país dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio en la zona sur de la CdMx. Asimismo, cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario por el delito de Robo en los años 1997 y 1998.