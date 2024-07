Casi 40 millones de personas tenían VIH en 2023: ONU; cada minuto murió alguien, dice

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS, 23 de julio (AP).— Casi 40 millones de personas vivían el año pasado con el virus VIH que causa el sida, de los que más de nueve millones no recibían ningún tratamiento, con el resultado de que una persona murió cada minuto por causas relacionadas con el sida, según un nuevo reporte de Naciones Unidas publicado el lunes.

Aunque se han hecho avances para poner fin a la pandemia global del sida, el reporte dijo que el progreso ha perdido inercia, el financiamiento se reduce y crecen las infecciones en tres regiones: Oriente Medio y norte de África, Europa oriental y Asia Central, y América Latina.

