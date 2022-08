Los glaciares de Suiza han perdido más de la mitad de su volumen, alerta un estudio

Por Jamey Keaten

GINEBRA (AP).— Los mil 400 glaciares de Suiza han perdido más de la mitad de su volumen total desde principios de la década de 1930, según un nuevo estudio, y los investigadores dicen que la disminución del hielo se está acelerando en un momento de creciente preocupación por el cambio climático.

ETH Zurich, una respetada universidad politécnica federal, y el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nieve y Paisaje anunciaron el lunes los hallazgos de una primera reconstrucción de la pérdida de hielo en Suiza en el siglo XX, basada en parte en un análisis de cambios a la topografía de los glaciares desde 1931.

Los investigadores estimaron que los volúmenes de hielo en los glaciares se habían reducido a la mitad durante los siguientes 85 años —hasta 2016. Desde entonces, los glaciares han perdido un 12 por ciento adicional en tan sólo seis años.

