AMLO propone una consulta ciudadana sobre permanencia de Fuerzas Armadas en calles

El Presidente López Obrador dijo que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos y que no sea un asunto cupular la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, aunque señaló que no le gustaría recurrir INE, sino buscar “legalmente, si existe, un mecanismo, parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación aún cuando no sea vinculante”.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa la realización de una consulta para principios del próximo año para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, así como evaluar el desempeño de la Guardia Nacional y opinar sobre su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Presidente expuso durante su conferencia de prensa mañanera que la razón de este ejercicio es para que la discusión que se lleva a cabo en el Congreso sobre la reforma constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta marzo de 2028 “no sea un asunto cupular”.

Esta iniciativa, presentada por la Diputada priista Yolanda de la Torre, y respaldada por su Grupo Parlamentario, ya fue avalada en la Cámara de Diputados con el apoyo de Morena y aliados, pero se encuentra en suspenso en el Senado debido a que la fracción del PRI —a diferencia de la bancada tricolor en San Lázaro— está dividida en respaldar la minuta, situación que ha impedido que se tengan los votos suficientes. El miércoles pasado, por ejemplo, la propuesta tuvo que regresar a comisiones para que sea más discutida a falta de los apoyos para que sea avalada.

“Esto es lo que está en el Senado. Hay un (Artículo 5) transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia hasta marzo de 2024, lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28 para que se consolide la Guardia”, explicó López Obrador.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que “lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, (y) que no sea un asunto cupular”, aunque señaló que no le gustaría recurrir al Instituto Nacional Electoral (INE), sino buscar “legalmente, si existe, un mecanismo, parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación aún cuando no sea vinculante”.

“(Una consulta) formal, pero no encuesta porque se pueden hacer las dos cosas, encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunte a la gente y no nos va a costar porque vamos a participar todos, y que participe la gente, que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica y que también se pueden aplicar dos o tres encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida”, comentó López Obrador.

“A mi me gustaría que aunque nos lleve tiempo que todo este año se promueva y que a principios del año próximo se lleve a cabo y también con libertad a los legisladores que si ellos resuelven votar en 10 días, en 15 días, pues que lo hagan”, añadió.

Las tres preguntas que planteó el Presidente son:

1.– ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

2.– ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

3.– ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

El Presidente dijo que él era partidario de que la reforma se votara “con la idea de que yo voy a volver a insistir porque no la voy a dejar así a la primera, porque es un asunto muy importante”.

Y añadió: “Ya no quiero Garcías Lunas, con respeto, Palominos, no quiero la formación que se tenía en el Cisen (​​Centro de Investigación y Seguridad Nacional), de todas estas gentes (elexsecretario de Seguridad Genaro García Luna y el jefe de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino), que sin ninguna formación en materia de seguridad pública, sin profesionalismo, sólo, por influyentismo, llegaron a situarse como jefes y violaron derechos humanos y nos llevaron a guerras, a pérdidas de vidas humanos, a desaparecidos, a corrupción”.

Por ello, insistió que la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles sí debe quedar en la Constitución para no usarla de manera ilegal, “y que quede establecido que el comandante de las Fuerzas Armadas es el que ocupa la presencia, es un civil electo democráticamente por el pueblo, hombre y mujer, y de él o de ella va a depender siempre la actuación de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina”.

“No hay ningún problema porque los dos instituciones han demostrado ser leales, a la Constitución, al pueblo, y si han habido excesos, lo repito, ha sido por las órdenes recibidas de civiles, en especial de presidentes”, puntualizó.