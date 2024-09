Loretta Ortiz dice que llegando a la SCJN, Grupo Salinas le ofreció manejar su imagen

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– La Ministra Loretta Ortiz Ahlf reveló en una entrevista que a lo largo de su carrera como funcionaria pública, diversas personas se han acercado a ella con la intención de cometer actos de corrupción y destacó un episodio reciente con gente de Grupo Salinas, los cuales pretendían manejar su imagen en un momento en el que la Suprema Corte estaba resolviendo un caso de impuestos de la firma.

“Vinieron del Grupo de Salinas Pliego, y yo fui la primera que resolvió una primera parte (del caso de impuestos no pagados de Elektra), y me dijeron ‘es que usted necesita que le manejen toda leña publicidad, toda la imagen’. Les dije, no, yo no necesito eso”, contó la Ministra en una entrevista con el programa Telereportaje.