“Enfermito, enfermito, pero todavía hay fuerza para luchar”, dice AMLO sobre su salud

El mandatario mexicano dijo tener la fuerza necesaria para terminar su mandato, no sin antes haber concluido con todos los compromisos de su Gobierno.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo estar bien de salud a pesar de la filtración de documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hackers llamado “Guacamaya”, en los que se indica que el mandatario federal estaría enfermo de gota e hipotiroidismo.

Desde Tepoztlán, Morelos, el Jefe del Ejecutivo federal recordó el ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional con el que sus opositores aseguraron que su Gobierno iba a caer:

“Está cambiando la mentalidad del pueblo y por eso resistimos campañas de desprestigio, de calumnias, un día sí y el otro también, pero no pueden. Hace poco hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y decían que venía un bombazo con toda esa información y que se iba a caer el Gobierno”.

“¿Qué creen que fue lo más importante de toda esa información? ¿Cuál fue el bombazo? Que estaba yo enfermo. Pues claro que tengo achaques, ya estoy ‘chocheando’. Esa fue la gran nota porque en los informes de la Secretaría de la Defensa se da a conocer que me intervinieron en el Hospital Militar. Pero estoy bien, tengo que tomarme unas pastillas, un coctel de pastillas, pero estoy bien”, agregó.

Asimismo, el Presidente López Obrador reiteró tener la fuerza necesaria para terminar su mandato no sin antes haber concluido con todos los compromisos de su Gobierno.

“Yo soy aval de esos acuerdos para que se cumplan porque todavía me falta para concluir mi mandato como dos años, 23 meses. Yo siempre estoy recorriendo los pueblos y voy a estar pendiente para que se cumplan todos los compromisos”, aseguró.

Luego de destacar su trayecto por Guerrero y Puebla para supervisar las obras que se han hecho durante su administración, el mandatario federal expresó entre aplausos por parte del público presente, mientras él esbozaba una sonrisa: “Enfermito, enfermito, pero todavía hay fuerza para seguir luchando”.

Esto es México y mucho más: costumbres, tradiciones y culturas milenarias. pic.twitter.com/3dtS9AIQn1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2022

El pasado 30 de septiembre, el Jefe del Ejecutivo federal había informado sobre el ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional y confirmó que tiene varios padecimientos de salud.

Cuando se lo preguntó un periodista, puso una canción del tabasqueño “Chico Ché”. Pero luego dijo que “todo lo que se dice allí es cierto y se ha expresado; si acaso lo de la ambulancia, que fue en Palenque, a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Y me recomendaron un cateterismo. Me dijeron: ‘hay que hacerlo’. Les pedí unos días y me dio COVID”.

Entre los documentos de la Sedena, obtenidos por un grupo denominado “Guacamayas” –difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola–, se dice que el Presidente mexicano tiene gota, hipotiroidismo y angina inestable de riesgo grave. Además, se menciona que el 2 de enero de este año una ambulancia aérea del Ejército trasladó a López Obrador al Hospital Central Militar de la Ciudad de México, con diagnóstico grave.

En ese entonces se le diagnosticó angina inestable de riesgo alto, pero debido a que le dio COVID y ya no pudo ser intervenido.

Además, el mandatario mexicano indicó que está bien atendido, pero los hackers aprovecharon que “se está llevando a cabo un cambio al sistema de información del Ejército”, como le informó el General Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena. “Se meten y sacan toda la información. Pero es de dominio público”, argumentó. “Lo demás, la tiroide, pues sí, cuando uno ve a los médicos, le hacen análisis de todo, y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión”, confirmó.

Además, dijo que sí rechazó en un primer momento el medicamento para la gota, pero fue convencido por sus médicos. “No se crean, sí presionan, pero terminé con un coctel que tomo por las noches para varias enfermedades, pero estoy muy bien. Estoy pendiente, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de como uno se sienta. Lo más delicado, pues es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros, lo que llaman cardio, el ejercicio, y cuidar también los riñones porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan, si es cardiólogo lo que no quieren es que uno se muera del corazón, pero a veces lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón puede afectar otros órganos, y así actúa el especialista en riñón y así actúan todos, hay que buscar los equilibrios”, indicó.

Cuestionado en ese entonces sobre si piensa que podría perder la vida durante su Presidencia, López Obrador inmediatamente rechazó la posibilidad. “No, no, no, no, no pienso en eso, me siento bien, pues cuento con el apoyo de la gente, muy buenas vibras, hay quienes piensan distinto, los respeto”, concluyó.