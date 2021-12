La NASA confirma lanzamiento del telescopio James Webb para la mañana de Navidad

Washington, 22 dic (EFE).- La NASA confirmó este miércoles que el lanzamiento del telescopio James Webb, considerado el sucesor del Hubble, tendrá lugar en la mañana del día de Navidad, previsiblemente a las 12:20 horas GMT, en la Guayana Francesa.

La NASA informó ayer de un nuevo retraso en el lanzamiento, antes previsto para el 24, debido al mal tiempo, y situó la nueva fecha en el día de Navidad, aunque dejó para esta tarde la confirmación sobre el día 25, una vez que se volviese a revisar la previsión meteorológica.

En un comunicado ha confirmado esta tarde que el lanzamiento está previsto a partir de las 07:20 hora local (12:20 GMT), con una ventana de 32 minutos para llevarlo a cabo.

La NASA ya explicó que se ha revisado todo el proceso previo al lanzamiento y que el cohete Ariane 5, encargado de transportar el telescopio, está listo para su misión.

El telescopio espacial James Webb, bautizado con el nombre de un antiguo administrador de la NASA, será el mayor observatorio de ciencia espacial del mundo cuando se lance, capaz de sondear mundos inaccesibles hasta ahora y de explorar los orígenes de nuestro sistema solar.

Esta misión conjunta de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense será lanzada al espacio desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa a bordo de un cohete Ariane 5 sobre el que el telescopio ha sido asegurado este fin de semana.

UPDATE: Teams have confirmed @NASAWebb’s target launch date of Dec. 25 at 7:20am ET (12:20 UTC) from Europe’s Spaceport in French Guiana.

The Ariane 5 rocket is scheduled to roll out to the launchpad Dec. 23: https://t.co/SZE0Hb2VeK pic.twitter.com/zjFhFYFpVl

— NASA (@NASA) December 22, 2021