VIDEO: “Silvia Pinal ya no tarda en morirse”, dice Adela Micha. Desata críticas

Adela Micha justificó sus comentarios sobre el estado de salud de la primera actriz mexicana Silvia Pinal, quien se encuentra hospitalizada por COVID-19.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Tras darse a conocer la noticia de que la actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia luego de dar positivo a COVID–19, la conductora Adela Micha realizó algunos comentarios que la hicieron volverse viral.

Aunque Silvia Pasquel, hija de la primera actriz, dio a conocer en el programa “Hoy” que su madre había sufrido una arritmia cardíaca que ya había sido estabilizada, la periodista aseguró que era posible que se fuera a morir la diva del cine mexicano.

En un video difundido en redes sociales, Micha y su equipo se encuentran entre “un corte comercial” de su programa Me lo dijo Adela, cuando hablando con una persona de la producción, reiteró que ya no tarda en morir Silvia Pinal.

”¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse. ¿Por qué no me escriben algo y se los grabó? Yo creo que ya se va a morir”, comentó acerca de la situación por la que pasa la famosa.

Luego de volver del corte comercial, la presentadora salió a desmentir sus palabras argumentando que ella no había dicho tal cosa, sin embargo, los usuarios de las redes sociales comenzaron con las críticas ante su respuesta.

“Creo que todos los medios han de andar haciendo lo mismo, preparando sus cápsulas y discursillos baratos por si acaso, porque sólo les interesa el raiting. Sólo que a ésta la exhibió alguien de su equipo. Bastante insensible y también los que están con ella, sólo se sordean”, dijo una de las internautas.

En otros comentarios se lee: ”A ver si así Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel y demás familia la manda por un tubo cuando pida entrevista, por que Adela Micha anda como buitre”; ”Híjole mi reina, la cajeteaste gacho”; ”Es muy diferente decir ‘no se vaya a morir’ preocupada, a decir ‘ya no tarda en morirse’ y ‘ya se va a morir'”; “Ya, ya. De momento ve preparando los vídeos para que te lleves la exclusiva… eso que acabas de hacer es de carroñeros. No hay excusa, te han pillado y es lo que hay. Ahora a apechugar con las consecuencias…”.

Posteriormente, la conductora compartió un fragmento de su programa en donde habló sobre la salud de la actriz con el mensaje: ”Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será!”, señala en su publicación que fue respaldada por algunos de sus colegas.

”Están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estaba enferma, yo dije ‘Preparen la entrevista’, porque ya le había escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada, para que se viera la entrevista y sí comenté ‘No se vaya a morir’, porque ya es mayor y le da COVID con una falla cardiaca hace seis meses, entonces dije ‘voy a llamarle a Alejandra preparen la entrevista para ilustrar la llamada’, no por otra cosa”, expresó en su defensa la periodista.

