Mercados de Asia caen por acción militar en Ucrania; Bolsa rusa suspende operaciones

BEIJING, 23 de febrero (AP).— Los mercados bursátiles asiáticos se desplomaron y los precios del petróleo subieron el jueves después de que el Presidente ruso Vladimir Putin anunció operaciones militares en Ucrania.

El Nikkei 225 en Tokio cayó 2 por ciento, colocándose en 25.922,46 unidades, y el Hang Seng de Hong Kong perdió 2.8 por ciento, ubicándose en 22.986,99. El índice compuesto de Shanghai perdía 0.9 por ciento y se encontraba en 3.458,12 puntos.

Las economías asiáticas enfrentan menores riesgos que Europa por un posible ataque ruso y sanciones occidentales, dicen los expertos. Pero consideran que los países que requieren petróleo importado podrían verse afectados por un alza de precios si los suministros de Rusia —el tercer mayor productor del mundo— se interrumpen.

El Kospi en Seúl perdió 2.6 por ciento, ubicándose en 2.649,29 puntos, y el S&P-ASX 200 de Sydney cayó 3.1 por ciento, a 6.983,40 unidades.

Nueva Zelanda descendió 2.8 por ciento y los mercados del sudeste asiático también cayeron.

Por su parte, los precios del petróleo se incrementaron casi 3 dólares por barril ante el nerviosismo por una posible alteración en los suministros rusos.

Horas antes, el índice S&P 500 de Wall Street descendió 1.8 por ciento el miércoles a su nivel más bajo en ocho meses después de que el Kremlin dijo que los rebeldes en el este de Ucrania solicitaron apoyo militar. Moscú había enviado soldados a algunas áreas controladas por los insurgentes tras reconocer su independencia.

LA BOLSA RUSA SUSPENDE OPERACIONES

El índice bursátil ruso MOEX ha suspendido todas las negociaciones en el parqué hasta nueva orden, después de que Rusia comenzara una operación militar especial en Ucrania.

