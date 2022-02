“¡Hable claro!”: Putin presiona a Director de Inteligencia ruso en reunión (VIDEO)

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- Durante la reunión del Consejo de Seguridad convocada por el Presidente ruso Vladimir Pubtin, en donde se discutió el reconocimiento de las regiones autoproclamadas independientes de Donetsk y Lugansk, el Director de Inteligencia, Sergei Naryshkin fue humillado por las constantes interrogantes que le planteaba Putin.

Naryshkin planteó su postura inicial, señalando que presionarían a Ucrania para que aceptara los Acuerdos de Minsk; sin embargo, en caso de no sucederse, deberían de “tomarse decisiones”.

Al momento de decir eso, Putin le cuestionó que a qué se refería con decisiones, si se tendría que negociar. Dicho cuestionamiento hizo que Naryshkin comenzara a titubear, cosa que se acrecentó cuando Putin nuevamente lo interrogó: “¿Hay que reconocer las soberanías de las repúblicas?”.

"¿Apoyarás o apoyas? Dilo claramente, Sergei. ¿Sí o no?" El incómodo momento del jefe de inteligencia de Rusia ante Putin por no ser lo suficientemente explícito sobre la independencia de Lugansk y Donetsk pic.twitter.com/EqHv1aTQRt

“¡Habla claro! […] ¿Aprobarás o apruebas? Dilo directamente, Sergei”, dijo el Presidente ruso mientras el Director de Inteligencia intentaba responderle.

No obstante, la presión creció más cuando Naryshkin dijo que reconocía la adición de Donetsk y Lugansk a la Federación Rusa. “Eso no es de lo que estamos hablando. No debatimos eso aquí. Hablamos de si tenemos que reconocer su independencia o no”, le contestó Vladimir Putin.